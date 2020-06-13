Соответствующее заявление российский диктатор сделал еще в 2008 году. Согласно с Хельсинкским заключительным актом, Россия обязана соблюдать принцип, по которому границы не могут быть изменены силой.

Посол Соединенных Штатов в ОБСЕ Джеймс Гилмор отметил, что президент РФ Владимир Путин сам назвал Крым украинской территорией. Об этом сообщает сайт Представительства США в ОБСЕ.

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Гилмор призвал РФ уважать территориальную целостность Украины и прекратить аннексию полуострова.

В 2008 году сам президент Путин сказал, что "Крым не является спорной территорией ... Россия давно признала границы современной Украины". Это было сказано в 2008 году,

– говорится в заявлении посла.

Посол США в ОБСЕ заявил, что Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против оккупации украинского полуострова, а также освободить всех политзаключенных.

Гилмор также напомнил, что лидеры Украины неоднократно демонстрировали политическую волю к мирному и дипломатическому решению конфликта. Но Россия пропагандирует историю о том, что она является лишь наблюдателем конфликта, а не активным участником, что на самом деле является изменением позиции.

Как Россия аннексировала Крым: главное

В марте 2014 года Россия захватила и включила в свой состав украинской полуостров. Российские оккупанты начали перебрасывать на полуостров своих военных без опознавательных знаков. Впоследствии их стали называть "зелеными человечками".

Россия захватила и включила в свой состав украинской полуостров. Российские оккупанты начали перебрасывать на полуостров своих военных без опознавательных знаков. Впоследствии их стали называть "зелеными человечками". 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя состоялся референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав . Этот референдум не признали ни Украина, ни Европа, ни США.

о статусе полуострова, по результатам которого . Этот референдум не признали ни Украина, ни Европа, ни США. РФ на территории Крыма продолжает репрессии : судит проукраинских активистов, проводит обыски, запугивает и убивает крымских татар, переселяет на полуостров своих граждан и депортирует украинцев.

: судит проукраинских активистов, проводит обыски, запугивает и убивает крымских татар, переселяет на полуостров своих граждан и депортирует украинцев. Ситуация с водоснабжением в Крыму с наступлением жары ухудшилась. В Симферополе обмелело водохранилище, поэтому в город впервые в истории начали подавать артезианскую воду.

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