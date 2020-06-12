Хранилища в Симферополе обмелели, оккупанты подают артезианскую воду из скважин
Ситуация с водоснабжением в Крыму с наступлением жары ухудшилась. В Симферополе обмелело водохранилище, поэтому в город впервые в истории начали подавать артезианскую воду.
Подачу воды из скважин начали в пятницу, сообщил гендиректор предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов в комментарии Интерфаксу. В этот день провели торжественную церемонию запуска воды.
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Это первый этап работ, который позволил от села Вилино к площадке недалеко от Симферополя пригнать артезианскую воду. Артезианскую воду подают впервые. Ранее источником воды в Симферополе были поверхностные воды.
Такой водозабор даст около 22 тысяч кубометров воды в сутки. Однако это сможет покрыть примерно одну шестую часть потребности, в целом она составляет до 150 тысяч кубометров.
Планы оккупантов по водоснабжению
Для поддержки Симферополя в начале июля будет реконструирован еще один водозабор, который обеспечивает запад Крыма. Таким образом, в целом к середине лета город будет получать из скважин в 55 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.
Однако ситуация с водой в Крыму угрожающая. По состоянию на начало лета уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался более чем в два раза ниже, чем до лета прошлого года.
Проблемы Крыма с пресной водой: коротко
- 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжения прекратила.
- О возобновлении водоснабжения Крыма заговорили в марте 2020 после назначения премьером Дениса Шмыгаля. В одном из первых своих эфиров на телевидении он опрометчиво сказал, что воду в Крым нужно дать. Аргументировал свое мнение он тем, что там живут украинские граждане, которые могут страдать от засухи.
- После этого в украинском обществе начали вестись противоположные дискуссии: подавать воду или нет. В конце концов, Шмыгаль заявил, что поспешил с высказыванием, а формат ток-шоу для такой темы совсем неподходящий.
- Летом 2020-го ситуация с водой стала ухудшаться из-за засушливой зимы. Однако и премьер Денис Шмыгаль и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявили, что вопрос возобновления подачи воды в Крым пока не рассматривают. Россия сама должна решать проблемы оккупированных территорий.