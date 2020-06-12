Ситуация с водоснабжением в Крыму с наступлением жары ухудшилась. В Симферополе обмелело водохранилище, поэтому в город впервые в истории начали подавать артезианскую воду.

Подачу воды из скважин начали в пятницу, сообщил гендиректор предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов в комментарии Интерфаксу. В этот день провели торжественную церемонию запуска воды.

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Это первый этап работ, который позволил от села Вилино к площадке недалеко от Симферополя пригнать артезианскую воду. Артезианскую воду подают впервые. Ранее источником воды в Симферополе были поверхностные воды.

Такой водозабор даст около 22 тысяч кубометров воды в сутки. Однако это сможет покрыть примерно одну шестую часть потребности, в целом она составляет до 150 тысяч кубометров.

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Для поддержки Симферополя в начале июля будет реконструирован еще один водозабор, который обеспечивает запад Крыма. Таким образом, в целом к середине лета город будет получать из скважин в 55 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.

Однако ситуация с водой в Крыму угрожающая. По состоянию на начало лета уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался более чем в два раза ниже, чем до лета прошлого года.

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