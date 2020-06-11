Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убеждает, что сейчас подачу воды в Крым не будут возобновлять. Между тем на полуострове наблюдается засуха, а одним из первых, кто ранее говорил о возобновлении воды, был сам Шмыгаль.

Правительство Украины обеспокоено ситуацией, что сейчас складывается с водоснабжением в Крыму. Об этом заявил Денис Шмыгаль на брифинге, пишет "РБК-Украина".

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Однако пока вопрос возобновления подачи воды не стоит на повестке дня: соответственно, Крым пока будет без воды. Шмыгаль подчеркнул, что воды в Крыму нет из-за нарушения Россией международного права.

Другой вопрос, что Россия, которая является оккупантом, не всегда выполняет свои обязательства в отношении тех вещей, которые прописаны в международной конвенции. Поэтому, конечно, этот вопрос нас волнует. Но возобновление водоснабжения через крымский канал на повестке дня не стоит,

– сказал Шмыгаль.

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О возобновлении водоснабжения в Крым заговорили в марте 2020 года после назначения премьером Дениса Шмыгаля. В одном из первых своих эфиров на телевидении он опрометчиво сказал, что воду в Крым нужно дать. Аргументировал свое мнение он тем, что там живут украинские граждане, которые могут страдать от засухи.

После в украинском обществе начали вестись противоположные дискуссии: возобновлять воду или нет. В конце концов, Шмыгаль заявил, что поспешил с выражением, а формат ток-шоу для такой темы является совсем неподходящим.

85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжение прекратила.