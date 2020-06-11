Відновлення води в Крим на порядку денному не стоїть, – Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконує, що наразі подачу води в Крим не будуть відновлювати. Тим часом на півострові спостерігають засуху, а одним з перших, хто раніше говорив про відновлення води, був сам Шмигаль.
Уряд України стурбований ситуацією, що нині складається із водопостачанням у Криму. Про це заявив Денис Шмигаль на брифінгу, пише "РБК-Україна".
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Однак наразі питання відновлення подачі води не стоїть на порядку денному: відповідно, Крим поки буде без води. Шмигаль підкреслив, що води у Криму немає через порушення Росією міжнародного права.
Інше питання, що Росія, яка є окупантом, не завжди виконує свої зобов'язання у відношенні тих речей, які прописані у міжнародній конвенції. Тому, звичайно, це питання нас хвилює. Але відновлення водопостачання через кримський канал на порядку денному не стоїть,
– сказав Шмигаль.
Проблеми Криму з прісною водою: коротко
- Щодо поновлення водопостачання у Крим заговорили у березні 2020 після призначення прем'єром Дениса Шмигаля. В одному з перших своїх ефірів на телебаченні він необачно сказав, що воду у Крим потрібно дати. Аргументував свою думку він тим, що там живуть українські громадяни, які можуть потерпати від засухи.
- Опісля в українському суспільстві почали точитися протилежні дискусії: поновлювати воду чи ні. Зрештою, Шмигаль заявив, що поспішив із висловленням, а формат ток-шоу для такої теми є зовсім непідхожою.
- 85% потреб півострова у прісній воді завжди забезпечувала материкова Україна через Північно-Кримський канал. Після анексії Криму у 2014 році Україна водопостачання припинила.
- У січні 2020 року представники окупантів у Криму взагалі заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90-100 днів.