Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконує, що наразі подачу води в Крим не будуть відновлювати. Тим часом на півострові спостерігають засуху, а одним з перших, хто раніше говорив про відновлення води, був сам Шмигаль.

Уряд України стурбований ситуацією, що нині складається із водопостачанням у Криму. Про це заявив Денис Шмигаль на брифінгу, пише "РБК-Україна".

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Однак наразі питання відновлення подачі води не стоїть на порядку денному: відповідно, Крим поки буде без води. Шмигаль підкреслив, що води у Криму немає через порушення Росією міжнародного права.

Інше питання, що Росія, яка є окупантом, не завжди виконує свої зобов'язання у відношенні тих речей, які прописані у міжнародній конвенції. Тому, звичайно, це питання нас хвилює. Але відновлення водопостачання через кримський канал на порядку денному не стоїть,

– сказав Шмигаль.

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Щодо поновлення водопостачання у Крим заговорили у березні 2020 після призначення прем'єром Дениса Шмигаля . В одному з перших своїх ефірів на телебаченні він необачно сказав, що воду у Крим потрібно дати . Аргументував свою думку він тим, що там живуть українські громадяни, які можуть потерпати від засухи.

Опісля в українському суспільстві почали точитися протилежні дискусії: поновлювати воду чи ні. Зрештою, Шмигаль заявив, що поспішив із висловленням , а формат ток-шоу для такої теми є зовсім непідхожою.