В оккупированном Симферополе почти полностью пересохла река Салгир. Когда-то река была полноводной, но из-за засухи ее дно поросло сорняками, и водоем превратилась в маленький ручей.

"Сімферополь. Салгир біля готелю "Москва". Води практично немає!" – повідомив твітер-блогер RoksolanaToday&Крим, додавши відповідні фото.

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У коментарях до допису користувачі іронізують, що "тепер каміння з неба заповнить цей канал".

Симферополь

Салгир возле гостиницы Москва. Воды практически нет! pic.twitter.com/s9BVIYR0Ub — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) June 8, 2020

Салгир висихає і заростає

У руслі річки Салгир в Сімферополі через посуху почала застоюватися вода, тому з'явилася рясна рослинність, повідомив раніше підконтрольний Росії начальник департаменту міського господарства адміністрації Якуб Зейтулаєв.

Баговиння почало швидше і рясніше з'являтися через те, що у водосховищі води мало, перестали виробляти санітарні спуски води в річку. Вода фактично стоїть, і тому цвіте,

– розповів Зейтулаев.

Додамо, що 9 червня у Сімферополі закінчили чистити русло річки Салгир. Пибрали і вивезли до 70 тисяч тонн мулових відкладень. Глибина мулу на деяких ділянках становила 1,8 метра.