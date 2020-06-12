Ситуація із водопостачанням в Криму з настанням спеки погіршилася. У Сімферополі обміліло водосховище, тому в місто вперше в історії почали подавати артезіанську воду.

Подачу води зі свердловин почали в п'ятницю, повідомив гендиректор підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов у коментарі Інтерфаксу. Цього дня провели урочисту церемонію запуску води.

До теми Відновлення води в Крим на порядку денному не стоїть, – Шмигаль

Це перший етап робіт, який дозволив від села Віліне до майданчика недалеко від Сімферополя пригнати артезіанську воду. Артезіанську воду подаватимуть вперше. Раніше джерелом води у Сімферополі були поверхневі води.

Такий водозабір дасть близько 22 тисяч кубометрів води на добу. Однак це зможе покрити приблизно одну шосту частину потреби, загалом вона становить до 150 тисяч кубометрів.

Плани окупантів щодо водопостачання

Для підтримки Сімферополя до початку липня буде реконструйований ще один водозабір, який забезпечує захід Криму. Таким чином, всього до середини літа місто отримуватиме зі свердловин до 55 тисяч кубометрів питної води на добу.

Однак ситуація з водою у Криму є загрозливою. Станом на початок літа рівень наповнення водосховищ природного стоку Криму виявився у понад два рази нижче, ніж до літа минулого року.

Проблеми Криму з прісною водою: коротко

85% потреб півострова у прісній воді завжди забезпечувала материкова Україна через Північно-Кримський канал. Після анексії Криму у 2014 році Україна водопостачання припинила.

Щодо поновлення водопостачання у Крим заговорили у березні 2020 після призначення прем'єром Дениса Шмигаля . В одному з перших своїх ефірів на телебаченні він необачно сказав, що воду у Крим потрібно дати . Аргументував свою думку він тим, що там живуть українські громадяни, які можуть потерпати від засухи.

Опісля в українському суспільстві почали точитися протилежні дискусії: поновлювати воду чи ні. Зрештою, Шмигаль заявив, що поспішив із висловленням , а формат ток-шоу для такої теми є зовсім непідхожою.