Відповідну заяву російський диктатор зробив ще у 2008 році. Згідно з Гельсінським кінцевим актом, Росія зобов'язана дотримуватися принципу, за яким кордони не можуть бути змінені силою.

Посол Сполучених штатів в ОБСЄ Джеймс Гілмор наголосив, що президент РФ Володимир Путін сам назвав Крим українською територією. Про це повідомляє сайт Представництва США в ОБСЄ.

Важливо Путін згадав Крим під час святкування Дня Росії

Гілмор закликав РФ поважати територіальну цілісність України й припинити анексію півострова.

У 2008 році сам президент Путін сказав, що "Крим не є спірною територією... Росія давно визнала кордони сучасної України". Це було сказано у 2008 році,

– мовиться у заяві посла.

Посол США в ОБСЄ заявив, що Росія повинна припинити репресії проти тих, хто виступає проти окупації українського півострова, а також звільнити усіх політв'язнів.

Гілмор також нагадав, що лідери України неодноразово демонстрували політичну волю до мирного та дипломатичного вирішення конфлікту. Але Росія пропагує історію про те, що вона є лише спостерігачем конфлікту, а не активним учасником, що насправді є зміною позиції.

Як Росія анексувала Крим: головне

У березні 2014 року Росія захопила та включила до свого складу український півострів. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових без розпізнавальних знаків. Згодом їх почали називати "зеленими чоловічками".

Росія захопила та включила до свого складу український півострів. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових без розпізнавальних знаків. Згодом їх почали називати "зеленими чоловічками". 16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя відбувся референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу . Цей референдум не визнали ані Україна, ані Європа, ані США.

про статус півострова, за результатами якого . Цей референдум не визнали ані Україна, ані Європа, ані США. РФ на території Криму продовжує репресії : ув'язнює проукраїнських активістів, проводить обшуки, залякує та убиває кримських татар, переселяє на півострів своїх громадян та депортує українців.

: ув'язнює проукраїнських активістів, проводить обшуки, залякує та убиває кримських татар, переселяє на півострів своїх громадян та депортує українців. Ситуація із водопостачанням в Криму з настанням спеки погіршилася. У Сімферополі обміліло водосховище, тому в місто вперше в історії почали подавати артезіанську воду.

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