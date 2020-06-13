Посол США нагадав, що Путін сам визнав Крим українським
Відповідну заяву російський диктатор зробив ще у 2008 році. Згідно з Гельсінським кінцевим актом, Росія зобов'язана дотримуватися принципу, за яким кордони не можуть бути змінені силою.
Посол Сполучених штатів в ОБСЄ Джеймс Гілмор наголосив, що президент РФ Володимир Путін сам назвав Крим українською територією. Про це повідомляє сайт Представництва США в ОБСЄ.
Важливо Путін згадав Крим під час святкування Дня Росії
Гілмор закликав РФ поважати територіальну цілісність України й припинити анексію півострова.
У 2008 році сам президент Путін сказав, що "Крим не є спірною територією... Росія давно визнала кордони сучасної України". Це було сказано у 2008 році,
– мовиться у заяві посла.
Посол США в ОБСЄ заявив, що Росія повинна припинити репресії проти тих, хто виступає проти окупації українського півострова, а також звільнити усіх політв'язнів.
Гілмор також нагадав, що лідери України неодноразово демонстрували політичну волю до мирного та дипломатичного вирішення конфлікту. Але Росія пропагує історію про те, що вона є лише спостерігачем конфлікту, а не активним учасником, що насправді є зміною позиції.
Як Росія анексувала Крим: головне
- У березні 2014 року Росія захопила та включила до свого складу український півострів. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових без розпізнавальних знаків. Згодом їх почали називати "зеленими чоловічками".
- 16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя відбувся референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Цей референдум не визнали ані Україна, ані Європа, ані США.
- РФ на території Криму продовжує репресії: ув'язнює проукраїнських активістів, проводить обшуки, залякує та убиває кримських татар, переселяє на півострів своїх громадян та депортує українців.
- Ситуація із водопостачанням в Криму з настанням спеки погіршилася. У Сімферополі обміліло водосховище, тому в місто вперше в історії почали подавати артезіанську воду.