Під час святкування Дня Росії 12 червня Володимир Путін згадав про окупований український Крим і заявив про непорушність кордонів.

Про це Путін заявив під час церемонії вручення медалі "Герой Праці РФ", повідомляє УНІАН.

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Для кожного з нас батьківщина – це сім'я і рідна домівка, рідна земля від Калінінграда до Камчатки й Курильських островів, від північних, арктичних морів до Севастополя і Криму,

– сказав Путін.

Водночас російський диктатор заявив, що для РФ безумовними є повага до "людини-трудівника і захисника вітчизни, любов до своєї землі й непорушність наших кордонів".

Наслідки російського панування у Криму

Росія захопила та включила до свого складу український півострів у березні 2014 року. Сталося це під кінець Революції Гідності. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових без розпізнавальних знаків. У народі їх почали називати "зеленими чоловічками".

у березні 2014 року. Сталося це під кінець Революції Гідності. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових без розпізнавальних знаків. У народі їх почали називати "зеленими чоловічками". 1 6 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Цей референдум не визнали ані Україна, ані Європа, ані США.

6 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Цей референдум не визнали ані Україна, ані Європа, ані США. РФ на території Криму продовжує репресії : ув'язнює проукраїнських активістів, проводить обшуки, залякує та убиває кримських татар, переселяє на півострів своїх громадян та депортує українців.

: ув'язнює проукраїнських активістів, проводить обшуки, залякує та убиває кримських татар, переселяє на півострів своїх громадян та депортує українців. Ситуація із водопостачанням в Криму з настанням спеки погіршилася. У Сімферополі обміліло водосховище, тому в місто вперше в історії почали подавати артезіанську воду.

Важливо Сховища у Сімферополі обміліли, окупанти подають артезіанську воду зі свердловин

Додамо, що день Росії країна-агресор традиційно відзначає 12 червня. Путін наголошує на непорушності кордонів РФ, водночас Росію звинувачують у збройній агресії на території інших країн. Мовиться про війну в Україні, Сирії, Грузії та Молдові.