Во время празднования Дня России 12 июня Владимир Путин вспомнил про оккупированный украинский Крым и заявил о нерушимости границ.

Об этом Путин заявил во время церемонии вручения медали "Герой Труда РФ", сообщает УНИАН.

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Для каждого из нас родина – это семья и родной дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма,

– сказал Путин.

В то же время российский диктатор заявил, что для РФ безусловными является уважение к "человеку-труженику и защитника отечества, любовь к своей земле и незыблемость наших границ".

Последствия российского господства в Крыму

Россия захватила и включила в свой состав Украинской полуостров в марте 2014 года. Произошло это в конце Революции Достоинства. Российские оккупанты начали перебрасывать на полуостров своих военных без опознавательных знаков. В народе их стали называть "зелеными человечками".

в марте 2014 года. Произошло это в конце Революции Достоинства. Российские оккупанты начали перебрасывать на полуостров своих военных без опознавательных знаков. В народе их стали называть "зелеными человечками". 16 марта 2014 на территории Крыма и города Севастополя прошел референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Этот референдум не признали ни Украина, ни Европа, ни США.

о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Этот референдум не признали ни Украина, ни Европа, ни США. РФ на территории Крыма продолжает репрессии : заключает проукраинских активистов, проводит обыски, запугивает и убивает крымских татар, переселяют на полуостров своих граждан и депортирует украинский.

: заключает проукраинских активистов, проводит обыски, запугивает и убивает крымских татар, переселяют на полуостров своих граждан и депортирует украинский. Ситуация с водоснабжением в Крыму с наступлением жары ухудшилась. В Симферополе обмелело водохранилище, поэтому в город впервые в истории начали подавать артезианскую воду.

Важно Хранилища в Симферополе обмелели, оккупанты подают артезианскую воду из скважин

Добавим, что День России страна-агрессор традиционно отмечает 12 июня. Путин подчеркивает незыблемость границ РФ, одновременно Россию обвиняют в вооруженной агрессии на территории других стран. Говорится о войне в Украине, Сирии, Грузии и Молдове.