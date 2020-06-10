В Кремле рассказали, почему не прислали приглашение Президенту Украины Владимиру Зеленскому на парад в Москве, который перенесли с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией.

Про таке рішення заявив прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, повідомили в "Інтерфакс".

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Він зазначив, що Україна не показувала бажання поділити з ними радість від свята. Тому й прийняли рішення не надсилати запрошення на парад. У Росії ж вирішили сконцентрувати увагу на країнах СНД. Тому планують відновити запрошення керівникам цих держав, а також тим, хто сам виявив бажання приїхати на врочистості.

Як ми знаємо, Україна не є де-факто і, багато в чому, де-юре учасницею СНД і жодного разу не сигналізувала про своє бажання розділити радість від свята Перемоги,

– наголосив Пєсков.



Дмитро Пєєсков / Фото Novosti.ru

Усе ж підтвердили свою участь у параді 24 червня представники таких країн:

Сербії,

Хорватії,

Абхазії й Південної Осетії,

Казахстану,

Молдови,

Киргизії,

Таджикистану,

Туркменістану,

Узбекистану.

Крім цього, поки в Кремля чекають на відповідь від президента Білорусі Олександра Лукашенка – його теж запросили на святкування. Поки ж від нього відповіді не отримали.

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