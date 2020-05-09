Россия отметила 9 мая: без масштабных шоу не обошлось – фото, видео

9 мая в России отмечают День победы над нацизмом. Хотя в этом году в стране ввели ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом, однако без масштабных мероприятий не обошлось. Принял в них участие и хозяин Кремля Владимир Путин.

В России в этом году из-за ситуации с коронавирусом решили традиционный парад не проводить. Зато в некоторых городах прошли авиашоу. Самые масштабные мероприятия состоялись в Москве – участие в них приняли 75 самолетов и вертолетов, пишет ТАСС.

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Авиапарад в Москве

Полет 55 самолетов над Красной площадью прошел на высотах от 300 до 500 метров со скоростью 500 километров в час. 20 вертолетов пролетели на высоте минимум 150 метров со скоростью 200 километров в час. Для выполнения полетов авиации было задействовано восемь аэродромов в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.

Открывали авиапарад в Москве самый большой вертолет в мире Ми-26 и четыре многоцелевых вертолета Ми-8АМТШ. За ними прошли пять транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, применяемых для уничтожения боевой техники, огневой поддержки войск и высадки десанта.

Также принимали участие пять транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Эти винтокрылые машины применяют для уничтожения боевой техники и огневой поддержки войск. Следом пролетели пять разведывательно-ударных "Аллигаторов" – вертолетов Ка-52. Эти суда находятся на вооружении в России с 2011 года.

Замыкал колонну вертолетов квинтет Ми-28Н, известных также под именем "Ночные охотники". За их штурвалами находились летчики единственной в России пилотажной группы "Беркуты". Заметим, что Ми-28Н с 2016 года Россия использует в войне в Сирии.

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Вертолеты в небе над Москвой 9 мая (Фото: ТАСС)

Строй самолетов открывало судно дальней радиолокационной разведки А-50У. За ним пролетела тройка Ил-76МД – это первый в истории военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями. Также в авиапараде над Москвой приняли участие:

дальние бомбардировщики Ту-95МС ,

, четыре бомбардировщика Ту-22МЗ во главе с ракетоносцем Ту-160 (основа дальней авиации России),

во главе с ракетоносцем (основа дальней авиации России), топливозаправщик Ил-78 с дальним бомбардировщиком Ту-160 , который имитировал процесс дозаправки в воздухе,

с дальним бомбардировщиком , который имитировал процесс дозаправки в воздухе, квартет МиГ-29СМ (многоцелевые фронтовые истребители),

(многоцелевые фронтовые истребители), фронтовые бомбардировщики Су-24М,

четыре истребителя-перехватчика МиГ-31к с гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал",

с гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", звено из четырех многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57,

в боевом порядке "Тактическое авиационное крыло" группа из десяти самолетов, в составе которой были бомбардировщики Су-34 , истребители Су-30СМ и Су-35С ,

, истребители и , пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 (выполнили фигуру "Кубинский бриллиант").

Закрыла авиапарад шестерка штурмовиков Су-25. Они окрасили небо над Москвой специальным дымом – в цвета российского флага.

Авиапарад в Москве 9 мая: строй самолетов (Фото: ТАСС)

Авиапарад в небе над Москвой 9 мая 2019 года: смотрите видео

Как отмечали 9 мая в других городах России

В целом воздушные мероприятия прошли в 47 российских городах. Участие в них приняли 597 вертолетов и самолетов. На втором месте по количеству авиатехники после Москвы был Ростов-на-Дону (45 единиц), на третьем – Санкт-Петербург и Хабаровск (по 30 единиц). За ними идут:

оккупированный Севастополь (29),

(29), Екатеринбург (22),

(22), Владивосток (21),

(21), Калининград (20),

(20), Тверь (18),

(18), Мурманск ,

, оккупированная Керчь (по 17).

Интересно, что в авиапарадах в России использовали не только современную и модернизированную технику, но и старые советские самолеты.

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Авиапарады 9 мая в небе российских городов: смотрите видео

Также люди в России клали цветы к памятникам Второй мировой. Происходили и марши с участием ветеранов. Что касается" Бессмертного полка", то он в этом году прошел онлайн.

Как отмечали 9 мая в России (Фото: ТАСС, соцсети)

Участие Путина в мероприятиях по случаю Дня победы

Президент России Владимир Путин, со своей стороны, на Соборной площади Кремля провел смотр Президентского полка. Происходило это под марши, которые исполнил военный оркестр. Также он возложил цветы к Вечному огню в Александровском саду.

Что делал Путин 9 мая (Фото: ТАСС)

Не забыл хозяин Кремля и произнести праздничную речь. В ней он в очередной раз подчеркнул, что только русские выиграли Вторую мировую.

Слава нашему народу, народу-победителю! Слава доблестным Вооруженным силам России! С Днем Победы!

– подчеркнул Путин.

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Речь Путина по случаю Дня победы: смотрите видео

Кроме того, с участием Путина в Александровском саду прошел военный марш.

Владимир Путин принимает парад Президентского полка в День победы: видео