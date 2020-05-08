Гитлер без усов и олени на плакатах: как Россия празднует 9 мая

Каждое 9 мая российские власти и их дизайнеры устраивают фестиваль идиотизма. Они упорно размещают на праздничных плакатах американские самолеты, британских артиллеристов, эсэсовцев и даже финских оленей. В Челябинске в герои войны записали Гитлера без усов, в Орле водолазы провели странный ритуал с портретами. А москвичам осталось только "надеть намордники и радоваться".

"Олени и Люди"

Каждое 9 мая российские власти и их дизайнеры устраивают фестиваль идиотизма. Они упорно размещают на праздничных плакатах американские корабли и самолеты, британских артиллеристов и даже немецкие танки вместе с эсэсовцами. Об этом говорится в видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале.

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Кстати, по каким-то причинам, им особенно сильно нравится американский линкор Миссури, а также немецкие самолеты Юнкерс, но иногда бывают и интересные случаи.



Праздничные плакаты к дню победы / Скриншот с видео



Поздравления с 9 мая / Скриншот с видео

В этом году в городе Усинск, республики Коми плакаты ко дню победы выполнили с учетом заполярной специфики. На него поместили солдата, северного оленя и стихотворение. Стихотворение, душевным, но корявым. Из его текста можно сделать вывод, что во Вторую мировую люди воевали против оленей.

"За кругом полярным в Великой войне

Сражались олени и люди.

Поклонимся им, постоим в тишине,

Пусть вечная слава им будет!"

Но текст – это ерунда. Визуальный ряд вызвал намного больше вопросов. Дело в том, что на фотографии изображены не советский солдат и олень, а финские. То есть ровно те, против кого воевали советские олени и солдаты. Начался скандал, стали разбираться, кто устроил идеологическую диверсию.



Скандальный плакат ко дню победы / Фото из соцсетей

Дальше – цитата мэра Усинска Николая Такаева:

"Этот вопиющий случай произошел по недогляду сотрудников администрации. Хотели показать олений батальон, который и у нас здесь формировался, а получилось вот так".

Мэр также сообщил, что плакат уже сняли, а авторы этого произведения будут наказаны. Я бы на месте авторов садился бы на оленей и уезжал в Финляндию. Может быть, там их таланты будут востребованы.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир":

"Оленью" историю можно назвать локальной и экзотической. Но вот в Челябинске случился самый настоящий скандалище.

"Герой Челябинска"

Местный торговый центр с инклюзивным названием "Космос" ко дню победы запустил патриотический конкурс "Имена героев".

Чтобы стать его участником, надо было прислать фото своего родственника, который участвовал во Второй мировой войне. После обработки и редактирования эти фотографии публиковали в паблики торгового центра во Вконтакте.

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Подпись к фотографиям гласила: "Пусть город знает своих героев". В принципе, ничего ужасного в этой идее нет. Подвело воплощение. Под видом одного из героев-челябинцев на страничке "Космоса" была опубликована фотография Адольфа Гитлера без усов.

Какой-то шутник прислал ее на конкурс и написал, Владимир Владимирович (так назвали Гитлера для конкурса) погиб в конце войны во время взятия Берлина в ходе Висло-одерской операции. (Это, кстати, правда).

Посетителей страницы ТЦ Вконтакте очень удивило, что Гитлер, оказывается, родился в Челябинске. Кроме того, его публикация в данном контексте выглядела очень странно. Он, конечно, тоже участвовал во Второй мировой войне, но его сложно назвать "героем".



Фото Гитлер в конкурсе "Пусть город знает своих героев" / Скриншот

Эта история получила огласку, и тут начался серьезный скандал. Руководство торгового центра теперь оправдывается тем, что без характерных усов молодого Гитлера просто не узнали: "недосмотрели, недопроверили – поверили людям. Признаем свою ошибку. Нам очень грустно, что так произошло.

Ситуации в Усинске и Челябинске странные, но объяснимые. Глупость и нехватка образования – это обычное для путинской России дело. Это самый настоящий Михаил Зощенко и его рассказы. Но вот город Орел в этом году удивил всех жестким, цельным, беспощадным абсурдом, которому позавидовал бы сам Даниил Хармс.

Погруженение в бездну

Водолазы поисково-спасательной службы МЧС России 6 мая прошли по дну реки Оки с портретами двух героев Второй мировой войны.

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Как показано в сюжете местного телеканала, двое водолазов в полном облачении абсолютно молча вышли на берег реки. На вытянутых руках они несли черно-белые портреты неких молодых мужчин – видимо, ветеранов войны.



Водолазы с портретами героев / Фото 57.mchs.gov

На берегу из-за карантина было пусто. Водолазов молча встретили лишь еще несколько серьезных мужчин с гвоздиками и портретами – видимо, коллеги. Все они явно не очень понимали, что делать дальше.

Логика событий подсказывала, что им надо бы всем вместе сесть и выпить за день водолаза и день победы но из-за карантина они не могли и этого сделать.

В результате все они просто стояли в своих водолазных костюмах с портретами незнакомых людей на берегу реки посреди пустого города и смотрели друг на друга.

Происходящее снимала видеокамера местного телеканала... Я не знаю, сколько это продолжалось. Может быть, они и сейчас там так стоят. А может быть, ушли под воду, где все намного понятнее и проще.

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Вы знаете, мне по работе много всяких странных ситуаций приходится описывать, но вот такого крипового ритуала я еще не припомню. Мне часто приходится повторять, что какие-то серьезные изменения в России начнутся только тогда, когда уровень безумия и абсурда там достигнет каких-то критических величин.

Водолазная история из города Орла показывает, что ждать осталось совсем немного. Но и Москва в этом смысле не отстает!

Салют по телевизору

Все ограничительные меры, введенные в России против коронавируса, никаких результатов не дали. Заболеваемость растет, по словам мэра Сергея Собяинина, в одной только Москве заражены уже 300 тысяч человек.

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Но вместо того, чтобы ослабить ограничения, власть их наращивает. В Москве, например, введено повсеместное и обязательное ношение масок. Полиция будет наказывать всех тех, кто будет без масок. Это – абсолютно дословная цитата из фильма "Кин-Дза-Дза":

Вы поймете, насколько был прав режиссер Данелия, если прочитаете задом наперед слова "И-ци-лоп" и "Па-цак".

Ну, а чтобы пацаки радовались, на 9 мая приготовили развлечения. Сначала им покажут финал олимпийского хоккейного турнира Россия-Германия 2018 года, и в котором команда РФ победила. Запись игры будет показана как прямой эфир.

Затем по телевизору из подземного бункера выступит Владимир Путин. Потом по небу в трубу пролетят несколько миллиардов рублей в виде авиационного парада. Для разгона облаков перед этим парадом потратят еще полмиллиарда.

А вечером еще миллиард сожгут в виде праздничного салюта. Одна небольшая деталь: смотреть на воздушный парад и победный салют на улице запрещено. Только по телевизору.