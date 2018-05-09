Главные мифы и правда о Второй мировой войне

В этом году Украина и весь мир отмечают 73-ю годовщину со дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Однако мифы, которые создали пропагандисты СССР, до сих пор существуют. Журналисты сайта "24" попытались разобраться, где правда, а где выдумки.

Четвертый год подряд Украина чтит память героев, погибших в той самой страшной войне в истории человечества, 8-9 мая. 8 мая — День памяти и примирения. 9-го — по случаю Дня победы. Символом для украинцев с 2014 года стал красный мак — как символ памяти жертв.

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Хотя прошло уже более 70 лет с момента окончания Второй мировой войны, до сих пор существует немало мифов о тех трагических событиях, которые продолжают искажать правду. Это касается, в первую очередь, названия самой войны. Россия активно настаивает на "великой отечественной", хотя во всех учебниках по истории в других странах война носит название Второй мировой.

Кроме того, много перекручено относительно участия украинцев в войне. Но не только. Немало информации умалчивается и о помощи СССР от стран-участниц антигитлеровской коалиции и США в частности. Украинский институт национальной памяти вместе с издательством "Книжный клуб "Клуб семейного досуга" издали книгу "Война и миф. Неизвестная Вторая мировая", где ее авторы развенчивают 50 основных мифов. На самом деле, утверждают историки, мифов гораздо больше. Вспомним основные из них.

1. Начало войны

В советское время, иногда и сегодня, в учебниках Вторую мировую называли "Великой отечественной", которая началась 22 июня 1941 года с "вероломного вторжения" немецких войск на территорию СССР.

На самом деле Вторая мировая война — именно так ее называют во всем мире — началась 1 сентября 1939-го с нападения армии Третьего Рейха на Польшу. Затем — 17 сентября на эту же страну напал СССР. Это стало следствием известного пакта Молотова-Риббентропа, который был подписан в 1939 году. Пакт гарантировал нейтралитет Советского Союза в конфликте Третьего Рейха с Польшей и странами Запада и предоставлял возможность возвращения в СССР территорий, утраченных Россией после Первой мировой войны. Тайным протоколом определялись сферы взаимных интересов двух государств в Восточной Европе и раздел Польши.



Вторую мировую по взаимному согласию начали Гитлер и Сталин

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2. Советский народ в едином порыве защищал Родину

Советская пропаганда последовательно проводила линию о патриотизме, храбрости, бесстрашии и невероятном героизме советских людей, которые, как один, шли на бой за свое Отечество. В действительности такого массового патриотизма, особенно, в начале войны, не было. В частности, жители оккупированных СССР в 1940 году Эстонии, Литвы и Латвии подверглись депортации, во время которой были выселены 50 тысяч человек. Поэтому далеко не все после массовых репрессий горели желанием идти воевать на фронт за "советы".

Так же, как и украинцы. Большинство из них хорошо помнили Голодомор 1932-1933 годов. Жители Западной Украины, которых также насильно в 1939 году присоединили к "советам", всячески сопротивлялись новой власти.

Для подкрепления "патриотизма" советских войск были созданы так называемые заградительные отряды. Их размещали позади основных войск для предотвращения побега военнослужащих с поля боя, поимки шпионов, диверсантов и дезертиров, возвращения части беженцев и отставших военнослужащих.



НКВД расстреливали каждого, кто не шел в бой

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3. ДнепроГЭС в Запорожье взорвали немецкие варвары

На самом деле это — дело рук работников НКВД, целью которых было помешать наступлению Вермахта. Сказку о вине немцев СССР придумал, чтобы скрыть гибель десятков тысяч украинцев, которых накрыла огромная волна.



ДнепроГЭС

4. Участие во Второй мировой крымских татар

Насильственную депортацию крымских татар с полуострова в 1944 году руководители СССР мотивировали тем, что они якобы предатели. На самом деле среди предателей крымских татар никто не помнит. А вот героев знают. Дважды Герой СССР летчик Амет-Хан Султан, именем которого назван симферопольский аэропорт, когда у него закончился боекомплект, пошел на таран и уничтожил самолет противника. Сразу после освобождения Крыма получил отпуск и приехал в родную Алупку. Где стал свидетелем принудительной депортации крымскотатарского народа.



Крымские татары активно защищали Отчизну

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5. "Матч смерти" в Киеве, которого в действительности не было

По словам одного из авторов книги, председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, динамовцев в 1942-м фашисты расстреляли вовсе не за футбол.

Не захотели проиграть, за что были расстреляны. "Матч смерти" — это абсолютная байка. Матчей "Динамо" с немцами было много. Тот закончился абсолютно мирно, спокойно, нет даже фотографии после поединка,

— рассказывает он.



Матч между киевлянами и немцами

6. Вторую Мировую войну СССР "выиграл" без помощи антигитлеровской коалиции

С 22 июня 1941 года США включили СССР в программу "ленд-лиза" — передачи вооружений, материалов и припасов "в долг", по которой они уже поставляли вооружение в Британию.

По ленд-лизу СССР получил товаров на 11 миллиардов долларов или 140 миллиардов в современных ценах, около 17,5 миллионов тонн различных грузов. В частности, стрелковое оружие, танки, взрывчатка, боеприпасы, а также самолеты, паровозы, автомобили, корабли, машины и оборудование, продукты питания, цветные и черные металлы, одежду, материалы, химические реактивы и др.

США поставили в СССР локомотивов в два с половиной раза больше, чем было выпущено за годы войны советской промышленностью. Большинство легендарных "Катюш" стояли на шасси Студебеккера, и почти все мясные консервы, которые попадали на фронт, были американского производства. Кстати, многие ветераны хорошо помнят американскую "тушенку", ведь до тех пор, пока ее не начали поставлять на фронт, солдаты были голодными.

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Кроме того, после завершения войны в СССР приветствовали американских солдат, как союзников, которые внесли большой вклад в победу.

Кстати, Россией долг СССР за ленд-лиз до сих пор не погашен, в отличие от всех других стран-участниц.



Без антигитлеровской коалиции Сталину было бы несладко

7. Вторая мировая война закончилась 9 мая

Закончилась Вторая мировая война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японской Империи. 8 мая капитулировала только Германия. Акт капитуляции был подписан в 22:43 8 мая 1945 года. По московскому времени это было 00:43 9 мая. В СССР это удачно использовали, чтобы отмечать победу отдельно от Европы и США в период "холодной войны". К тому же, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года 9 мая было установлено как день "всенародного торжества". В 1948 году, учитывая ужасные последствия войны, в частности наличие огромного количества инвалидов, праздник отменили. Статус государственного праздника 9 мая снова получило в 1965 году.



Вторая мировая закончилась после капитуляции Японии

8. Роль женщин во время Второй мировой

В 2016 году День памяти и примирения приходится на День матери. В связи с этим историки Украинского института национальной памяти решили посвятить отдельный раздел нового ресурса украинским женщинам, которые принимали участие во Второй мировой войне.

Взгляд с женской стороны наиболее четко и серьезно опровергает множество советских мифов,

— отметил Вятрович.

Елена Витер (1904-1988) известна под именем игуменьи Йосифы. Настоятельница греко-католического монастыря ордена студитов, член Организации украинских националистов. Арестована НКВД в 1941 году и приговорена к смертной казни. Была одной из немногих, кто пережил массовые расстрелы заключенных в тюрьме на Лонцкого во Львове. В годы немецкой оккупации во львовском детском доме, который находился под ее опекой, игуменья прятала от нацистов еврейских детей. 12 октября 1945 года была арестована советскими "органами". В 1955-м вышла на свободу, но ей запретили селиться во Львове. 11 февраля 1976-го Яд Вашем присвоил Елене Витер (первой среди украинцев) звание "Праведник народов мира".



Женщины воевали не только на фронте

Мария Долина (1922-2010). Летчица, Герой Советского Союза. Долина была призвана в Красную армию в 1941 году. На ее счету с 1941-го по 1945-й — более 200 боевых вылетов. За всю войну потеряла только одну боевую машину, а рейд, когда к цели тянула на одном двигателе и все же сбросила на нее бомбы, вошел в историю как эталон ведения воздушного боя. Долина участвовала в 15-ти воздушных боях, ее экипаж уничтожил 3 вражеских самолета. 15 раз она водила на выполнение боевой задачи девятки, 35 раз — звенья, 22 раза была заместителем ведущего группы, 10 раз — ведущей. В общем налетала 1700 часов. Последний боевой вылет — 8 мая 1945 года.

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