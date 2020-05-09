РФ на пятом месте по количеству больных COVID-19: страна готовится отменить карантин
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапной отмены карантина в России. Заметим, что РФ находится на пятом месте в мире по количеству больных коронавирусом.
Ослабление карантина из-за коронавируса в России будет проходить в три этапа. Рекомендации для поэтапной отмены ограничений опубликовали на сайте Роспотребнадзора.
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Ослабление карантина в России
Первый этап
- Восстанавливают работу небольшие непродовольственные магазины.
- Возвращаются услуги, которые "исключают одномоментный контакт большого числа людей".
- Можно гулять и заниматься спортом на открытом воздухе.
Второй этап
- Открываются крупные торговые точки и "отдельные образовательные организации".
- Сохраняется ограничение на количество людей, которые могут находиться в одном помещении одновременно.
Третий этап
- Открываются отели и все учебные заведения.
- Полностью возвращается к работе сфера услуг и торговля.
В ведомстве добавили, что требование носить маски при любом выходе на улицу, в магазин, при поездках в транспорте сохраняется. Отметим, что для каждого региона время, за которое он отменит ограничения, будет индивидуальным.
Коронавирус в России: главное
- В России за последние сутки подтвердили 10 817 новых случаев COVID-19. В целом по состоянию на 9 мая коронавирусом в стране заразились 198 676 человек, из них 1 827 человек умерли, еще 31 916 больных выздоровели.
- 4 мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России в ближайшее время не планируют полностью отказываться от карантина.
- 28 апреля Владимир Путин продлил ограничительные меры до 11 мая.
- 23 апреля в России зафиксировали наибольшее количество новых случаев коронавируса в мире.
- 16 апреля президент РФ Владимир Путин решил перенести парад ко Дню победы.
- 15 апреля в Москве начали пускать в общественный транспорт по спецпропускам, это вызвало большие очереди и пробки.