РФ на пятом месте по количеству больных COVID-19: страна готовится отменить карантин

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапной отмены карантина в России. Заметим, что РФ находится на пятом месте в мире по количеству больных коронавирусом.

Ослабление карантина из-за коронавируса в России будет проходить в три этапа. Рекомендации для поэтапной отмены ограничений опубликовали на сайте Роспотребнадзора.

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Ослабление карантина в России

Первый этап

Восстанавливают работу небольшие непродовольственные магазины.

Возвращаются услуги, которые "исключают одномоментный контакт большого числа людей".

Можно гулять и заниматься спортом на открытом воздухе.

Второй этап

Открываются крупные торговые точки и "отдельные образовательные организации".

Сохраняется ограничение на количество людей, которые могут находиться в одном помещении одновременно.

Третий этап

Открываются отели и все учебные заведения.

Полностью возвращается к работе сфера услуг и торговля.

В ведомстве добавили, что требование носить маски при любом выходе на улицу, в магазин, при поездках в транспорте сохраняется. Отметим, что для каждого региона время, за которое он отменит ограничения, будет индивидуальным.

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