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РФ на пятом месте по количеству больных COVID-19: страна готовится отменить карантин

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В РФ готовятся отменить карантин
В РФ готовятся отменить карантин / Getty Images

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапной отмены карантина в России. Заметим, что РФ находится на пятом месте в мире по количеству больных коронавирусом.

Ослабление карантина из-за коронавируса в России будет проходить в три этапа. Рекомендации для поэтапной отмены ограничений опубликовали на сайте Роспотребнадзора.

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Ослабление карантина в России

Первый этап

  • Восстанавливают работу небольшие непродовольственные магазины.
  • Возвращаются услуги, которые "исключают одномоментный контакт большого числа людей".
  • Можно гулять и заниматься спортом на открытом воздухе.

Второй этап

  • Открываются крупные торговые точки и "отдельные образовательные организации".
  • Сохраняется ограничение на количество людей, которые могут находиться в одном помещении одновременно.

Третий этап

  • Открываются отели и все учебные заведения.
  • Полностью возвращается к работе сфера услуг и торговля.

В ведомстве добавили, что требование носить маски при любом выходе на улицу, в магазин, при поездках в транспорте сохраняется. Отметим, что для каждого региона время, за которое он отменит ограничения, будет индивидуальным.

Коронавирус в России: главное

  • В России за последние сутки подтвердили 10 817 новых случаев COVID-19. В целом по состоянию на 9 мая коронавирусом в стране заразились 198 676 человек, из них 1 827 человек умерли, еще 31 916 больных выздоровели.
  • 4 мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России в ближайшее время не планируют полностью отказываться от карантина.
  • 28 апреля Владимир Путин продлил ограничительные меры до 11 мая.
  • 23 апреля в России зафиксировали наибольшее количество новых случаев коронавируса в мире.
  • 16 апреля президент РФ Владимир Путин решил перенести парад ко Дню победы.
  • 15 апреля в Москве начали пускать в общественный транспорт по спецпропускам, это вызвало большие очереди и пробки.

 

Автор: Алена Захарова
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Новости России
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