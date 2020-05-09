РФ на п'ятому місці за кількістю хворих на COVID-19: країна готується скасувати карантин

Роспотребнадзор опублікував рекомендації для поетапного скасування карантину в Росії. Зауважимо, що РФ перебуває на п'ятому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус.

Послаблення карантину через коронавірус у Росії відбуватиметься у три етапи. Рекомендації для поетапного скасування обмежень оприлюднили на сайті Роспотребнадзору.

Актуально Зірка шоу "Орел і решка" Марія Івакова хвора на коронавірус

Послаблення карантину у Росії

Перший етап

Відновлюють роботу невеликі непродовольчі магазини.

Повертаються послуги, які "виключають одномоментний контакт великого числа людей".

Можна гуляти й займатися спортом на відкритому повітрі.

Другий етап

Відкриваються великі торгові точки й "окремі освітні організації".

Зберігається обмеження на кількість людей, які можуть перебувати в одному приміщенні одночасно.

Третій етап

Відкриваються готелі й усі навчальні заклади.

Повністю повертається до роботи сфера послуг і торгівля.

У відомстві додали, що вимога носити маски при будь-якому виході на вулицю, в магазин, при поїздках в транспорті зберігається. Зазначимо, що для кожного регіону час, за яке він скасує обмеження, буде індивідуальним.

Коронавірус у Росії: головне