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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

РФ на п'ятому місці за кількістю хворих на COVID-19: країна готується скасувати карантин

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У РФ готуються скасувати карантин
У РФ готуються скасувати карантин / Getty Images

Роспотребнадзор опублікував рекомендації для поетапного скасування карантину в Росії. Зауважимо, що РФ перебуває на п'ятому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус.

Послаблення карантину через коронавірус у Росії відбуватиметься у три етапи. Рекомендації для поетапного скасування обмежень оприлюднили на сайті Роспотребнадзору.

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Послаблення карантину у Росії

Перший етап

  • Відновлюють роботу невеликі непродовольчі магазини.
  • Повертаються послуги, які "виключають одномоментний контакт великого числа людей".
  • Можна гуляти й займатися спортом на відкритому повітрі.

Другий етап

  • Відкриваються великі торгові точки й "окремі освітні організації".
  • Зберігається обмеження на кількість людей, які можуть перебувати в одному приміщенні одночасно.

Третій етап

  • Відкриваються готелі й усі навчальні заклади.
  • Повністю повертається до роботи сфера послуг і торгівля.

У відомстві додали, що вимога носити маски при будь-якому виході на вулицю, в магазин, при поїздках в транспорті зберігається. Зазначимо, що для кожного регіону час, за яке він скасує обмеження, буде індивідуальним.

Коронавірус у Росії: головне

  • У Росії за останню добу підтвердили 10 817 нових випадків COVID-19. Загалом станом на 9 травня коронавірусом у країні інфікувались 198 676 людей, з них 1 827 осіб померли, ще 31 916 хворих одужали.
  • 4 травня міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко заявив, що у Росії найближчим часом не планують повністю відмовлятися від карантину.
  • 28 квітня Володимир Путін продовжив обмежувальні заходи до 11 травня.
  • 23 квітня в Росії зафіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу у світі.
  • 16 квітня президент РФ Володимир Путін вирішив перенести парад до Дня перемоги.
  • 15 квітня в Москві почали пускати в громадський транспорт за спецпропусками, це викликало великі черги та затори.

 

Автор: Альона Захарова
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Новини Росії
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