РФ на п'ятому місці за кількістю хворих на COVID-19: країна готується скасувати карантин
Роспотребнадзор опублікував рекомендації для поетапного скасування карантину в Росії. Зауважимо, що РФ перебуває на п'ятому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус.
Послаблення карантину через коронавірус у Росії відбуватиметься у три етапи. Рекомендації для поетапного скасування обмежень оприлюднили на сайті Роспотребнадзору.
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Послаблення карантину у Росії
Перший етап
- Відновлюють роботу невеликі непродовольчі магазини.
- Повертаються послуги, які "виключають одномоментний контакт великого числа людей".
- Можна гуляти й займатися спортом на відкритому повітрі.
Другий етап
- Відкриваються великі торгові точки й "окремі освітні організації".
- Зберігається обмеження на кількість людей, які можуть перебувати в одному приміщенні одночасно.
Третій етап
- Відкриваються готелі й усі навчальні заклади.
- Повністю повертається до роботи сфера послуг і торгівля.
У відомстві додали, що вимога носити маски при будь-якому виході на вулицю, в магазин, при поїздках в транспорті зберігається. Зазначимо, що для кожного регіону час, за яке він скасує обмеження, буде індивідуальним.
Коронавірус у Росії: головне
- У Росії за останню добу підтвердили 10 817 нових випадків COVID-19. Загалом станом на 9 травня коронавірусом у країні інфікувались 198 676 людей, з них 1 827 осіб померли, ще 31 916 хворих одужали.
- 4 травня міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко заявив, що у Росії найближчим часом не планують повністю відмовлятися від карантину.
- 28 квітня Володимир Путін продовжив обмежувальні заходи до 11 травня.
- 23 квітня в Росії зафіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу у світі.
- 16 квітня президент РФ Володимир Путін вирішив перенести парад до Дня перемоги.
- 15 квітня в Москві почали пускати в громадський транспорт за спецпропусками, це викликало великі черги та затори.