Росія відзначила 9 травня: без масштабних шоу не обійшлося – фото, відео

9 травня в Росії відзначають День перемоги над нацизмом. Хоча цього року в країні запровадили обмежувальні заходи у межах боротьби з коронавірусом, проте без масштабних заходів не обійшлося. Взяв у них участь і господар Кремля Володимир Путін.

У Росії цього року через ситуацію з коронавірусом вирішили цього року традиційний парад не проводити. Натомість у деяких містах пройшли авіашоу. Наймасштабніші заходи відбулися в Москві – участь у них взяли 75 літаків і вертольотів, пише ТАСС.

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Авіапарад у Москві

Політ 55 літаків над Красною площею пройшов на висотах від 300 до 500 метрів із швидкістю 500 кілометрів за годину. 20 гвинтокрилів пролетів на висоті у щонайменше 150 метрів зі швидкістю 200 кілометрів за годину. Для виконання польотів авіації було задіяно вісім аеродромів у Московській, Липецької, Тверській, Івановській, Саратовській і Калузькій областях.

Відкривали авіапарад у Москві найбільший вертоліт у світі Мі-26 і чотири багатоцільових гелікоптери Мі-8АМТШ. За ними пройшли п'ять транспортно-бойових вертольотів Мі-35М, що застосовуються для знищення бойової техніки, вогневої підтримки військ і висадки десанту.

Також брали участь п'ять транспортно-бойових вертольотів Мі-35М. Ці гвинтокрилі машини застосовують для знищення бойової техніки та вогневої підтримки військ. Слідом пролетіли п'ять розвідувально-ударних "Алігаторів" – вертольотів Ка-52. Ці судна перебувають на озброєнні в Росії з 2011 року.

Замикав колону вертольотів квінтет Мі-28Н, відомих також під ім'ям "Нічні мисливці". За їхніми штурвалами перебували льотчики єдиною в Росії пілотажної групи "Беркути". Зауважимо, що Мі-28Н з 2016 року Росія використовує у війні в Сирії.

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Вертольоти у небі над Москвою 9 травня (Фото: ТАСС)

Стрій літаків відкривало судно дальньої розвідки радіолокації А-50У. За ним пролетіла трійка Іл-76МД – це перший в історії військово-транспортний літак з турбореактивними двигунами. Також у авіапараді над Москвою взяли участь:

дальні бомбардувальники Ту-95МС ,

, чотири бомбардувальники Ту-22МЗ на чолі з ракетоносцем Ту-160 (основа дальньої авіації Росії),

на чолі з ракетоносцем (основа дальньої авіації Росії), паливозаправник Іл-78 з далеким бомбардувальником Ту-160 , який імітував процес дозаправки в повітрі,

з далеким бомбардувальником , який імітував процес дозаправки в повітрі, квартет МіГ-29СМ (багатоцільові фронтові винищувачі),

(багатоцільові фронтові винищувачі), фронтові бомбардувальники Су-24М ,

, чотири винищувачі-перехоплювачі МіГ-31к з гіперзвуковими авіаційними ракетними комплексами "Кинджал",

з гіперзвуковими авіаційними ракетними комплексами "Кинджал", ланка з чотирьох багатоцільових винищувачів п'ятого покоління Су-57,

у бойовому порядку "Тактичне авіаційне крило" група з десяти літаків, в складі якої були бомбардувальники Су-34 , винищувач і Су-30СМ і Су-35С ,

, винищувач і , пілотажні групи "Російські витязі" та "Стрижі" на п'яти винищувачах Су-30СМ і чотирьох МіГ-29 (виконали фігуру "Кубинський діамант").

Закрила авіапараду шістка штурмовиків Су-25. Вони пофарбували небо над Москвою спеціальним димом – в кольори російського прапора.

Авіапарад у Москві 9 травня: стрій літаків (Фото: ТАСС)

Авіапарад у небі над Москвою 9 травня 2019 року: дивіться відео

Як відзначали 9 травня в інших містах Росії

Загалом повітряні заходи пройшли у 47 російських містах. Участь у них взяли 597 гелікоптерів і літаків. На другому місці за кількістю авіатехніки після Москви був Ростов-на-Дону (45 одиниць), на третьому – Санкт-Петербург і Хабаровськ (по 30 одиниць). За ними йдуть:

окупований Севастополь (29),

(29), Єкатеринбург (22),

(22), Владивосток (21),

(21), Калінінград (20),

(20), Твер (18),

(18), Мурманськ ,

, окупована Керч (по 17).

Цікаво, що в авіапарадах у Росії використовували не тільки сучасну та модернізована техніка, а й старі радянські літаки.

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Авіапаради 9 травня в небі російських міст: дивіться відео

Також люди в Росії клали квіти до пам’ятників щодо Другої світової. Відбувалися й марші за участю ветеранів. Щодо "Безсмертного полку", то він цього року пройшов онлайн.

Як відзначали 9 травня в Росії (Фото: ТАСС, соцмережі)

Участь Путіна у заходах із нагоди Дня перемоги

Президент Росії Володимир Путіна, зі свого боку, на Соборній площі Кремля провів огляд Президентського полку. Відбувалося це під марші, які виконав військовий оркестр. Також він поклав квіти до Вічного вогню в Олександрівському саду.

Що робив Путін 9 травня (Фото: ТАСС)

Не забув господар Кремля й виголосити святкову промову. У ній він укотре наголосив, що лише росіяни виграли Другу світову.

Слава нашому народу, народу-переможцю! Слава доблесним Збройним силам Росії! З Днем Перемоги!

– наголосив Путін.

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Промова Путіна з нагоди Дня перемоги: дивіться відео

Крім того, за участю Путіна в Олександрівському саду пройшов воєнний марш.

Володимир Путін приймає парад Президентського полку в День перемоги: відео