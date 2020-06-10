Нема бажання розділити свято: Зеленського не запросили на парад у Москві
У Кремлі розповіли, чому не надіслали запрошення Президенту України Володимиру Зеленському на парад в Москві, який перенесли із 9 травня на 24 червня у зв'язку із пандемією.
Про таке рішення заявив прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, повідомили в "Інтерфакс".
Цікаво Коронавірус в Росії: понад 490 тисяч хворих
Він зазначив, що Україна не показувала бажання поділити з ними радість від свята. Тому й прийняли рішення не надсилати запрошення на парад. У Росії ж вирішили сконцентрувати увагу на країнах СНД. Тому планують відновити запрошення керівникам цих держав, а також тим, хто сам виявив бажання приїхати на врочистості.
Як ми знаємо, Україна не є де-факто і, багато в чому, де-юре учасницею СНД і жодного разу не сигналізувала про своє бажання розділити радість від свята Перемоги,
– наголосив Пєсков.
Дмитро Пєсков / Фото Novosti.ru
Усе ж підтвердили свою участь у параді 24 червня представники таких країн:
- Сербії,
- Хорватії,
- Абхазії й Південної Осетії,
- Казахстану,
- Молдови,
- Киргизії,
- Таджикистану,
- Туркменістану,
- Узбекистану.
Крім цього, поки в Кремлі чекають на відповідь від президента Білорусі Олександра Лукашенка – його теж запросили на святкування. Поки ж від нього відповіді не отримали.
Святкування 9 травня в Росії: основне
- Попри епідемію коронавірусу, у Москві пройшли традиційні урочистості до 9 травня.
- Західні ЗМІ зафіксували акцію "Безсмертний полку". Її учасниками здебільшого були діти, ще й без засобів індивідуального захисту.
- Щонайменше у 376 російських військових виявили коронавірус під час репетиції параду до 9 травня.
- Через кілька днів після цього РФ стала другою у світі за кількістю заражених COVID-19. Наразі залишається на третій позиції.