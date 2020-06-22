Крим точно повернуть Україні, однак це трапиться лише після того, як президент РФ Володимир Путін піде з влади, а Росія припинить своє існування. В іншому випадку – Путін не дозволить цього зробити.

Про це в ефірі 24 каналу заявив російський журналіст Ігор Яковенко. Він уточнив, що надія на те, що референдум врятує Росію від розпаду – ілюзія.

Зверніть увагу Я не маю часу вибирати, довіряти Путіну чи ні, – Зеленський про стосунки України й Росії

"У 1991 році був референдум Горбачова, на якому проголосували за збереження Радянського Союзу. Через кілька місяців його не стало. Росія розпадеться так само, як розпався Радянський Союз. Тоді Крим, поза жодними сумнівами, стане знову українським", – сказав журналіст.

Однак, за його словами, за жодних обставин це не станеться у час, поки при владі буде Путін.

Поки Путін в Кремлі – Крим в Україну не повернеться, Донбас теж. Після того, як Путіна не стане, Росія припинитись існувати у своїх територіях і Крим повернеться в Україну,

– запевнив Яковенко.

У Росії визнають, що окупація Криму була помилкою, – журналіст

Водночас Яковенко зазначив, що у російській владі є значна кількість людей, які вже розуміють, що окупація Криму виявилась не просто злочином, але й помилкою. Як ствердив журналіст, таких людей дуже багато, однак через позицію Путіна вони бояться про це говорити.

Журналіст нагадав, що Володимир Путін весь час нав'язує росіянам думку, що Крим ніколи не був українським – він лише російський.

До теми. Попри позицію Путіна щодо Криму, яку він намагається усім нав'язати, посол США нагадав, що президент РФ сам визнав окупований півострів українським. Відповідну заяву російський диктатор зробив ще у 2008 році.