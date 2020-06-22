В России 25 июня начнется так называемый всенародный референдум за изменения в Конституцию. По сути – это всего лишь голосование.

О голосовании по поправкам в конституцию РФ и настроениях населения – в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале рассказал российский политик Леонид Гозман.

К теме Загоняют насильно, пугая увольнением, – российский журналист о поправках к конституции РФ

Есть смысл голосовать?

"Голосование вообще не имеет смысла. То, пойдете ли вы – имеет значение только для вас. Надо поступать так, как вам менее противно. Борьба с этим режимом заключается не в том, идти или не идти. Она в том, чтобы объяснять людям разными способами, что власть врет и не имеет большинства", – считает Гозман.

Он также заявил, что "этими поправки они проводят публичное изнасилование конституции". По его мнению, в этом нет ничего демократического.

Это переломный момент. Голосование – наш последний решающий бой. Я боюсь, что никакого политического будущего и легальной борьбы не будет. Но я уверен, что это все не навсегда,

– убежден российский политик.

Что известно о голосовании за поправки в Конституцию РФ? В Российской Федерации и аннексированном Крыму с 25 июня по 1 июля пройдет голосование за поправки к конституции РФ. Одна из них касается "обнуления" президентских сроков, что позволит Владимиру Путину участвовать в выборах еще дважды и теоретически оставаться на посту до 2036 года.

О настроениях россиян

Он отметил, что об истинных результатах в России никогда не узнают. Судя по опросам, большинство уже не готовы голосовать за поправки в конституцию. И трудно найти человека, который вообще одобряет идею, чтобы Путин был у власти до 2036 года.

Не так важно, как проголосуют люди. Важно – кто считает. И в крупных городах Путин в меньшинстве. Я же думаю, что он уже везде в меньшинстве. При чем, они же не случайно голосуют пакетом за поправки. На самом деле – это вечная власть Путина,

– утверждает Гозман.

Он добавил, что несмотря на все никаких волнений среди россиян не будет.

"Мы никогда не жили по конституции. Для наших граждан конституция, сборник сказок народов мира – примерно одно и то же", – подчеркнул он.

Однако российский политик думает, что в России будут большие политические изменения. Но голосование во время пандемии – это политический проигрыш Путина. Оно покажет хорошие результаты, но этому никто не поверит.

Смотрите полностью видео разговора с Леонидом Гозманом: