В погоне за нужными цифрами срочное голосования за поправки в конституцию РФ происходит несмотря на эпидемию COVID-19. Организовано оно ужасно – это всем заметно и очевидно. А популярность Путина уже упала до 25%, и это – еще не конец.

Все эти факторы вместо повышения уровня легитимности режима приведут к противоположному: он лишится существенной его части. Такое мнение в своем видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале высказал Иван Яковина.

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Он объяснил: проще говоря, план Путина укрепить свою власть с помощью всенародного голосования станет фактором дестабилизации ситуации.

Голосование воспринимается не как волеизъявление народа, а как попытка выкрутить этому народу руки. Когда масштабы фальсификаций 2 июля будут объявлены, рейтинг Путина рухнет еще сильнее,

– считает Яковина.

Журналист убежден, что это станет основанием для роста протестных настроений в стране. Поэтому очень скоро Путин может лишиться остатков легитимности и превратится в нынешнего Александра Лукашенко.

Как менялся рейтинг Путина? Ноябрь 2017 года: рейтинг доверия к президенту РФ составлял 59%.

Март 2019 года – 41%.

Январь 2020 года – 35%.

Апрель 2020 года – 28%.

Май 2020 года – 25%.

Яковина предположил, что Россия приблизится к нынешней белорусской ситуации уже в августе или осенью 2020 года. Тогда по всей стране начнутся митинги против режима Путина.

Протесты в Беларуси: что известно

В Беларуси готовятся к президентским выборам, назначенным на 9 августа. 19 июня завершился сбор подписей за кандидатов для участия в президентских выборах.

Начало предвыборной кампании в Беларуси отметилось задержанием оппозиционеров.

Вечером 18 июня в центре Минска состоялся протест. Пикет поддержки превратился в акцию "цепь солидарности", которая длился более 6 часов.

Люди выстроились в "цепь солидарности" также в Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Гродно, Витебске.

19 июня в Минске ОМОН начал вытеснять участников акции с проспекта Независимости. Начались задержания.

28 июня в Киеве прошел марш солидарности с Беларусью. Общественные активисты пикетировали посольство страны-соседа, чтобы привлечь внимание международного сообщества к политическим репрессиям, которые там происходят.

Смотрите полный выпуск видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 26 июня 2020: