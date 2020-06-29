В аннексированном Крыму известного политзаключенного Сейтумера Сейтумерова заставляли голосовать за поправки в Конституцию России.

Сейтумеров является фигурантом третьего бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" и накануне его принудительно доставили из следственного изолятора в психиатрическую больницу в Симферополе для экспертизы. Как сообщает адвокат политзаключенного Эдем Семедляев, там политзаключенного заставляли проголосовать, передает объединение "Крымская солидарность" в фейсбуке.

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По словам адвоката, Сейтумерову предложили принять участие в голосовании за поправки в Конституцию России. Однако политзаключенный отказался участвовать в голосовании, с чем сотрудники больницы не соглашались и настаивали на том, чтобы арестованный крымский татарин переписал свое заявление.

Он написал, что является политзаключенным, крымским татарином и гражданином Украины. Не желает участвовать в любых голосованиях, тем более в голосовании за изменения в Конституцию РФ,

– заявил адвокат.

Что известно о Сейтумере Сейтумерове: главное

Российские силовики задержали его во время очередных обысков у крымских татар и мусульман в Бахчисарае 11 марта 2020 года. Так появилась "третья бахчисарайская группа" по "делу Хизб ут-Тахрир".

К слову, "Хизб ут-Тахрир" – это международная исламская политическая партия, которая публично и свободно действует в странах Европы и в США.

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25 июня в России и аннексированном ней Крыму началось голосование по поправкам к Конституции России. Оно продлится до 1 июля. Их президент страны Путин предложил внести еще в январе 2020-го. В марте их дополнили нормой, которая позволяет Путину находиться на посту президента еще два срока – то есть теоретически до 2036 года.