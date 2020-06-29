Поправки в Конституцию России за период с 25 по 28 июня уже поддержали 76% россиян. Это позволит продлить правление президента Владимира Путина до 2036 года.

Голосование началось еще 25 июня и продлится неделю, чтобы снизить риск распространения COVID-19. Данные экзитполов опубликовали социологи ВЦИОМ.

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Каковы результаты экзитполов по состоянию на 28 июня

В общем в опросе приняли участие 163 124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа – 29,4%. На выходе с избирательного участка людям предлагали пройти анонимный опрос. Ставился вопрос о том, как проголосовал респондент – "за" или "против" поправок в Конституцию РФ.

Из тех, кто согласился ответить, 76% сказали, что проголосовали "за", 23,6% – "против", еще 0,4% заявили, что испортили бюллетень.



Результаты первых экзитполов / ВЦИОМ

Обратите внимание! Основной день голосования – 1 июля. Ожидается, что в этот день будут объявлены и первые результаты.

Для чего в России голосуют за поправки в Конституцию

10 марта этого года Госдума России одобрила поправку в конституцию РФ об отмене ограничения на количество президентских сроков.

Позже Владимир Путин подписал указ о голосовании по вопросу одобрения изменений в российскую конституцию. Его должны были провести 22 апреля, однако перенесли из-за пандемии коронавируса на 1 июля с возможностью досрочного голосования.

На всероссийское голосование вынесен следующий вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".

Поправки позволят Путину переизбираться в 2024 году и оставаться у власти вплоть до 2036 года. Интересно, что тогда ему уже исполнится 84 года.

Путин сможет переизбраться еще на два шестилетних президентских срока. Нынешний вариант конституции РФ предусматривает, что он не сможет баллотироваться после окончания своих полномочий в 2024 году.

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