Обнуление сроков Путина: 76% россиян проголосовали за поправки – данные экзитполов
Поправки в Конституцию России за период с 25 по 28 июня уже поддержали 76% россиян. Это позволит продлить правление президента Владимира Путина до 2036 года.
Голосование началось еще 25 июня и продлится неделю, чтобы снизить риск распространения COVID-19. Данные экзитполов опубликовали социологи ВЦИОМ.
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Каковы результаты экзитполов по состоянию на 28 июня
В общем в опросе приняли участие 163 124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа – 29,4%. На выходе с избирательного участка людям предлагали пройти анонимный опрос. Ставился вопрос о том, как проголосовал респондент – "за" или "против" поправок в Конституцию РФ.
Из тех, кто согласился ответить, 76% сказали, что проголосовали "за", 23,6% – "против", еще 0,4% заявили, что испортили бюллетень.
Результаты первых экзитполов / ВЦИОМ
Для чего в России голосуют за поправки в Конституцию
- 10 марта этого года Госдума России одобрила поправку в конституцию РФ об отмене ограничения на количество президентских сроков.
- Позже Владимир Путин подписал указ о голосовании по вопросу одобрения изменений в российскую конституцию. Его должны были провести 22 апреля, однако перенесли из-за пандемии коронавируса на 1 июля с возможностью досрочного голосования.
- На всероссийское голосование вынесен следующий вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".
- Поправки позволят Путину переизбираться в 2024 году и оставаться у власти вплоть до 2036 года. Интересно, что тогда ему уже исполнится 84 года.
- Путин сможет переизбраться еще на два шестилетних президентских срока. Нынешний вариант конституции РФ предусматривает, что он не сможет баллотироваться после окончания своих полномочий в 2024 году.
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