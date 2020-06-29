Обнулення термінів Путіна: 76% росіян проголосували за поправки – дані екзитполів
Поправки до Конституції Росії за період з 25 по 28 червня підтримали вже 76% росіян. Це дозволить продовжити правління президента Володимира Путіна до 2036 року.
Голосування розпочалося ще 25 червня і триватиме тиждень, щоб знизити ризик поширення COVID-19. Дані екзитполів опублікували соціологи ВЦИОМ.
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Які результати екзитполів станом на 28 червня
Всього в опитуванні взяли участь 163 124 особи. Відповіли на запитання 70,6% респондентів, відмовилися від відповіді – 29,4%. На виході з виборчої дільниці людям пропонували пройти анонімне опитування. Ставилося запитання про те, як проголосував респондент – "за" або "проти" поправок до Конституції РФ.
З тих, хто погодився відповісти, 76% сказали, що проголосували "за", 23,6% – "проти", ще 0,4% заявили, що зіпсували бюлетень.
Результати перших екзитполів / ВЦИОМ
Для чого в Росії голосують за поправки до Конституції
- 10 березня цього року Держдума Росії схвалила поправку до конституції РФ про скасування обмеження на кількість президентських термінів.
- Пізніше Володимир Путін підписав указ про голосування з питання схвалення змін до російської конституції. Його мали провести 22 квітня, однак перенесли через пандемію коронавірусу на 1 липня з можливістю дострокового голосування.
- На всеросійське голосування винесено наступне питання: "Ви схвалюєте зміни до Конституції Російської Федерації?".
- Поправки дозволять Путіну переобиратися в 2024 році й залишатися при владі аж до 2036 року. Цікаво, що тоді йому вже виповниться 84 роки.
- Путін зможе переобратися ще на два шестирічних президентські терміни. Нинішній варіант конституції РФ передбачає, що він не зможе балотуватися після закінчення своїх повноважень в 2024 році.
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