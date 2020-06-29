Поправки до Конституції Росії за період з 25 по 28 червня підтримали вже 76% росіян. Це дозволить продовжити правління президента Володимира Путіна до 2036 року.

Голосування розпочалося ще 25 червня і триватиме тиждень, щоб знизити ризик поширення COVID-19. Дані екзитполів опублікували соціологи ВЦИОМ.

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Які результати екзитполів станом на 28 червня

Всього в опитуванні взяли участь 163 124 особи. Відповіли на запитання 70,6% респондентів, відмовилися від відповіді – 29,4%. На виході з виборчої дільниці людям пропонували пройти анонімне опитування. Ставилося запитання про те, як проголосував респондент – "за" або "проти" поправок до Конституції РФ.

З тих, хто погодився відповісти, 76% сказали, що проголосували "за", 23,6% – "проти", ще 0,4% заявили, що зіпсували бюлетень.



Результати перших екзитполів / ВЦИОМ

Зверніть увагу! Основний день голосування – 1 липня. Очікується, що в цей день будуть оголошені й перші результати.

Для чого в Росії голосують за поправки до Конституції

10 березня цього року Держдума Росії схвалила поправку до конституції РФ про скасування обмеження на кількість президентських термінів.

Пізніше Володимир Путін підписав указ про голосування з питання схвалення змін до російської конституції. Його мали провести 22 квітня, однак перенесли через пандемію коронавірусу на 1 липня з можливістю дострокового голосування.

На всеросійське голосування винесено наступне питання: "Ви схвалюєте зміни до Конституції Російської Федерації?".

Поправки дозволять Путіну переобиратися в 2024 році й залишатися при владі аж до 2036 року. Цікаво, що тоді йому вже виповниться 84 роки.

Путін зможе переобратися ще на два шестирічних президентські терміни. Нинішній варіант конституції РФ передбачає, що він не зможе балотуватися після закінчення своїх повноважень в 2024 році.

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