В оккупированном Крыму нашли мертвым трехлетнего Мусу Сулейманова, сына пленника Кремля Руслана Сулейманова. Поиски ребенка продолжались 3 дня.

Оккупационная власть о том, что нашли мертвым 3-летнего Мусу Сулеймайнова

Об этом заявил так называемый "министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым" Сергей Шахов, сообщили в пресс-службе российского МЧС в аннексированном Крыму.

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К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения – без признаков жизни. Продолжаются следственные действия,

– заявил коллаборационист.

Он добавил, что к организации поисковых работ привлекли 1 739 человек и 46 единиц техники (вероятно, говорится о так называемых спасателях из оккупированного Крыма – 24 канал).

Смотрите видео с места исчезновения Мусы Сулейманова в Крыму

Основное об исчезновении 3-летнего Мусы