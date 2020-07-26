Исчез 3-летний сын пленника Кремля Сулейманова: оккупанты заявили, что ребенка нашли мертвым
В оккупированном Крыму нашли мертвым трехлетнего Мусу Сулейманова, сына пленника Кремля Руслана Сулейманова. Поиски ребенка продолжались 3 дня.
Оккупационная власть о том, что нашли мертвым 3-летнего Мусу Сулеймайнова
Об этом заявил так называемый "министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым" Сергей Шахов, сообщили в пресс-службе российского МЧС в аннексированном Крыму.
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К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения – без признаков жизни. Продолжаются следственные действия,
– заявил коллаборационист.
Он добавил, что к организации поисковых работ привлекли 1 739 человек и 46 единиц техники (вероятно, говорится о так называемых спасателях из оккупированного Крыма – 24 канал).
Смотрите видео с места исчезновения Мусы Сулейманова в Крыму
Основное об исчезновении 3-летнего Мусы
- Известно, что ребенок пропал 24 июля. Это произошло, когда мальчик играл возле дома.
- После исчезновения сына мать Мусы сразу же забила тревогу. В тот же день в Строгановку Симферопольского района начали съезжаться крымские татары.
- Уже в первый день к поискам присоединились почти 700 человек. А на следующий день количество волонтеров и активистов возросло до 3 тысяч человек.
- Операцию не прекращали даже ночью и даже водолазы осмотрели местное озеро.