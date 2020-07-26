У Криму знайшли мертвим 3-річного сина політв'язня Сулейманова: дитину шукали 3 дні
В окупованому Криму знайшли мертвим трирічного Мусу Сулейманова, сина бранця Кремля Руслана Сулейманова. Пошуки дитини тривали 3 дні.
Заява окупантів, що знайшли мертвим 3-річного Мусу Сулеймайнова
Першим про смерть дитини заявив так званий "міністр надзвичайних ситуацій Республіки Крим" Сергій Шахов. Його слова передає пресслужба російського МНС в окупованому Криму.
До теми Об'єднання народу й цинізм окупантів: цікаві деталі про пошуки дитини в Криму
Він додав, що до організації пошукових робіт залучили 1739 людей та 46 одиниць техніки (імовірно, мовиться про так званих рятувальників із окупованого Криму – 24 канал).
На жаль, дитину насправді знайшли мертвою
Згодом інформацію про жахливу знахідку підтвердив адвокат Микола Полозов. Він висловив глибокі співчуття родині хлопчика та заявив, що його загибель – непоправна втрата для рідних і близьких.
Також інциент прокоментувала кримська журналістка Лілія Буджурова. За її словами, хлопчика знайшли мертвим в зливний ямі поруч із будинком.
Дивіться відео з місця зникнення Муси Сулейманова в Криму
Основне про зникнення 3-річного Муси
- Відомо, що дитина зникла 24 липня. Сталося це, коли хлопчик грався біля дому.
- Після зникнення сина матір Муси одразу ж забила на сполох. Того ж дня у Строганівку Сімферопольського району почали з'їздитися кримські татари.
- Вже в перший день до пошуків долучилися майже 700 людей. А наступного дня кількість волонтерів і активістів зросла до 3 тисяч осіб.
- Операцію не припиняли навіть вночі та навіть водолази оглянули місцеве озеро.