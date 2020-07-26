В окупованому Криму знайшли мертвим трирічного Мусу Сулейманова, сина бранця Кремля Руслана Сулейманова. Пошуки дитини тривали 3 дні.

Заява окупантів, що знайшли мертвим 3-річного Мусу Сулеймайнова

Першим про смерть дитини заявив так званий "міністр надзвичайних ситуацій Республіки Крим" Сергій Шахов. Його слова передає пресслужба російського МНС в окупованому Криму.

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На жаль, виявлено тіло дитини 2017 року народження – без ознак життя. Тривають слідчі дії,

– заявив колаборант.

Він додав, що до організації пошукових робіт залучили 1739 людей та 46 одиниць техніки (імовірно, мовиться про так званих рятувальників із окупованого Криму – 24 канал).

На жаль, дитину насправді знайшли мертвою

Згодом інформацію про жахливу знахідку підтвердив адвокат Микола Полозов. Він висловив глибокі співчуття родині хлопчика та заявив, що його загибель – непоправна втрата для рідних і близьких.

Також інциент прокоментувала кримська журналістка Лілія Буджурова. За її словами, хлопчика знайшли мертвим в зливний ямі поруч із будинком.

Дивіться відео з місця зникнення Муси Сулейманова в Криму

Основне про зникнення 3-річного Муси