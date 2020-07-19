Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв звинуватив президента Росії Володимира Путіна в організації знущань над в'язнями в окупованому Криму. Він вважає, що Путін особисто відповідає за тортури та ув'язнення.

Відповідний коментар Мустафи Джемілєва опублікований 18 липня на ютуб-каналі "Безхайпу".

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В чому Джемілєв звинувачує Путіна

Ще за Радянського Союзу, питання застосування тортур вирішувалося на найвищому рівні. Джемілєв наголосив, що голова НКВС Лаврентій Берія узгоджував це особисто зі Сталіним.

За його даними, зараз усіх заарештованих б'ють та катують.

Тому все це узгоджується на вищому рівні, і повну відповідальність за це несе особисто Путін,

– впевнений Джемілєв.

Реакції Москви на такі звинувачення на адресу російського президента наразі немає.

Що відомо про масові затримання кримських татар в Криму

7 липня правоохоронці РФ в анексованому Криму провели обшуки у приватних будинках кримських татар. Силовики обшукували одразу кілька будинків у різних районах півострова.

Після цього шістьох кримських татар Сейрана Хайретдінова, Олександра Сізікова, Еміля Зіядінова, Ісмета Ібрагімова, Аліма Суф'янова та Вадима Бектемірова відвезли в управління ФСБ Сімферополя.

Затримані виступали проти репресій в Криму.

У МЗС України наголосили, що такі дії Росії є продовженням репресивних практик проти українців окупованого Криму, які прагнуть повною мірою реалізувати належні їм права людини.

Головне управління Національної поліції в Криму та Севастополі розпочало кримінальне провадження за фактом проведення незаконних обшуків.

До речі У День Конституції кримчани нагадали, що України немає без Криму

Зверніть увагу! Після анексії Криму російські силовики проводять обшуки у кримських татар часто. Міжнародне співтовариство засуджує дії РФ і вимагає припинити це. Втім, обшуки тривають.