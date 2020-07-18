Рік тому відбулося наймасовіше затримання кримських татар. Їх звинуватили в участі в "Хізб ут-Тахрі́р" -–організації, яка заборонена в Росії. Усіх, кого тоді затримали, назвали "другою сімферопольською групою" – це грмадські активісти об'єднання ",Кримська солідарність". Вони активно підтримували політв’язнів усудах, організовували їм передачі до СІЗО, стрімили з місць обшуків.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".

Також у випуску:

Російська влада шукає запаси води під землею на території окупованого півострова. Масштабне буріння розпочали через тотальний дефіцит води, адже зливи та дощі не вирішили цю проблему.

Унікальні кримські сади під назвою чаїри – це історична агротрадиція кримських татар. Сад створюють так, що фруктові дерева ростуть посеред лісу. Після насильницького виселення кримських татар чаїри занепали. Однак мешканці півострову з 90-х років відновлюють унікальну спадщину.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин