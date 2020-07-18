У Криму викачують воду. Російська влада шукає запаси під землею. За даними влади, підконтрольної Кремлю, на півострові нині 3200 свердловин. Масштабне буріння розпочали, тому що дощі та зливи не розв’язали проблему води. Відтак запаси дедалі зменшуються.

На середину літа у Криму близько 83 мільйонів кубометрів води. Це наполовину менше, ніж у цей період торік. Як видобувають воду з-під та якими будуть наслідки такого буріння для кримчан – з'ясували журналісти програми "Крим. Реалії".

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Де російська влада в Криму бере воду

До столиці Криму нещодавно почали подавати воду з підземних свердловин. Обставили це святково – як подарунок до дня Росії. Підконтрольний РФ глава Криму Сергій Аксьонов наголосив, що Росія – це та країна, яка турбується про своїх громадян і буде допомагати у складній ситуації.

Воду качають з-під землі біля села Віліне Бахчисарайського району та з Іванівського водозабору, що в Сакському районі. Але обидва водозабори можуть забезпечити лише чверть добової потреби Сімферополя.

Підконтрольні Кремлю чиновники пішли на таке постачання заради того, щоб у посушливий рік брати менше води для Сімферополя з водосховищ, які й далі спустошуються. Вони сподіваються, що 2020 рік буде піковим з посушливості, а потім ситуація полегшиться.

Нові свердловини в Криму для постачання питної води пробивають усі роки після анексії. Торік пробурили 8.

Що відомо про водопостачання Криму? Україна забезпечувала близько 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році, постачання води на окупований півострів припинили.

До чого може призвести буріння свердловин у Криму

Як розповів колишній глава Роскомітету Криму з водогосподарського будівництва Олександр Лієв, тільки за останні 2 роки мінералізувались понад 100 артезіанських свердловин. Їх вже не можна використовувати для питного водопостачання.

Експерт вважає, що засолення та мінералізація свердловин у 2020 році стануть дуже помітним явищем, особливо у степовому Криму. Артезіани 50 років в Криму мали термін експлуатації 15 – 20 років. І ще після цього цю скважину оновлювали, і вона далі працювала.

Тепер оновленню ці скважини не підлягають, адже сам водний ресурс стає непридатним для використання для питних потреб,

пояснив Олександр Лієв.

Всі проблеми використання підземного ресурсу добре відомі підконтрольним Росії чиновникам Криму.

"Особливість місцевих джерел води, як правило, є їх підвищена мінералізація, що робить їх непридатними чи обмежено придатними для поливу. Тому використання місцевих вод для поливу може призвести до розвитку процесів засолення та осолонцювання і втрати родючості ґрунту та врожаїв", – витяг з протоколу засідання колегії комітету водного господарства щодо ситуації ще у 2015 році.

Знаючи все це, свердлити не припиняють. Кримська екологиня впевнена, що більше не можна бурити скважини через те, що:

Запаси підземних вод також не безмежні. Потрібно враховувати підземні ресурси;

Споживання води тими людьми, які приїжджають на півострів, збільшується. Коли йде підсос підземних вод, і вони роблять жорсткішими і солонішими ті запаси прісних вод, які вже є.

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Щоб забезпечити західний Крим водою розпочали масштабний проєкт з будівництва трьох водозаборів. На добу планують викачувати 225 тисяч кубометрів води з 12 артезіанських свердловин. Вже встановлюють резервуари та будують насосні станції. Водоводи спрямують до:

Феодосії;

Судака;

Керчі;

Ленінського району.

Детальніше про те, як Росія шукає воду для постачання в Крим дивіться та читайте у повному випуску програми "Крим. Реалії" на 24 каналі 18 липня о 14:30.