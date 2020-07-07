В окупованому Криму з кранів тече болото: фото
В окупованому Росією Криму чергові проблеми з водою. У Сімферополі у помешканнях з кранів тече брудна рідина. Фільтри забиває піском та мулом.
Така якість води – уже три тижні
На жахливу якість води скаржаться місцеві жителі у соцмережах. Про це повідомляє Inforesist.
До теми Сховища у Сімферополі обміліли, окупанти подають артезіанську воду зі свердловин
Люди розповідають, що жовто-сіра вода тече з кранів не один день. У Сімферополі, зазначає блогер RoksolanaToday&Крым25%, таке триває уже три тижні.
Житель Сімферополя Євген Ковальський сфотографував фільтри – повністю забиті мулом та піском.
Фільтри повністю забиті / Фото Inforesist
Окупаційна влада каже, що це – через те, що воду дістають з-під землі
Місцеві чиновники про проблему знають, але виправдовуються: така якість води начебто через те, що її посилено добувають з-під землі.
Збільшення обсягів і швидкості подачі води призвели до турбулентного режиму руху води і змиву продуктів корозії з внутрішніх поверхонь мереж,
– повідомили у фейсбук-групі "Вода Криму".
Коротко про проблеми з водопостачанням в анексованому Криму
- 85% потреб півострова у прісній воді завжди забезпечувала материкова Україна через Північно-Кримський канал. Після анексії Криму у 2014 році Україна водопостачання припинила.
- Влітку 2020-го ситуація з водою стала погіршуватися через посуху.
- Станом на початок літа рівень наповнення водосховищ природного стоку Криму виявився у понад два рази нижчим, ніж до літа минулого року.
- У Сімферополі обміліло водосховище, тому в місто вперше в історії почали подавати артезіанську воду.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявили, що питання відновлення води в Крим наразі не розглядають.
- Згідно з нормами міжнародного права Росія сама повинна вирішувати проблеми окупованих територій.