В окупованому Росією Криму чергові проблеми з водою. У Сімферополі у помешканнях з кранів тече брудна рідина. Фільтри забиває піском та мулом.

Така якість води – уже три тижні

На жахливу якість води скаржаться місцеві жителі у соцмережах. Про це повідомляє Inforesist.

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Люди розповідають, що жовто-сіра вода тече з кранів не один день. У Сімферополі, зазначає блогер RoksolanaToday&Крым25%, таке триває уже три тижні.

Житель Сімферополя Євген Ковальський сфотографував фільтри – повністю забиті мулом та піском.



Фільтри повністю забиті / Фото Inforesist

Симферопольский р-он

"Вода"

три недели такое

Не по всему городу,но массово pic.twitter.com/reHyeFi8PB — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 6, 2020

Окупаційна влада каже, що це – через те, що воду дістають з-під землі

Місцеві чиновники про проблему знають, але виправдовуються: така якість води начебто через те, що її посилено добувають з-під землі.

Збільшення обсягів і швидкості подачі води призвели до турбулентного режиму руху води і змиву продуктів корозії з внутрішніх поверхонь мереж,

– повідомили у фейсбук-групі "Вода Криму".

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