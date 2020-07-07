В оккупированном Крыму из кранов течет болото: фото
В оккупированном Россией Крыму очередные проблемы с водой. В Симферополе в квартирах из кранов течет грязная жидкость. Фильтры забивает песком и илом.
Такое качество воды – уже три недели
Ужасное качество воды жалуются местные жители в соцсетях. Об этом сообщает Inforesist.
К теме Хранилища в Симферополе обмелели, оккупанты подают артезианскую воду из скважин
Люди рассказывают, что желто-серая вода течет из кранов не один день. В Симферополе, отмечает блогер RoksolanaToday&Крым25%, такое длится уже три недели.
Житель Симферополя Евгений Ковальский сфотографировал фильтры – полностью забиты илом и песком.
Фильтры полностью забиты / Фото Inforesist
Оккупационная власть говорит, что это из – за того, что воду достают из-под земли
Местные чиновники о проблеме знают, но оправдываются: такое качество воды якобы из-за того, что ее усиленно добывают из-под земли.
Увеличение объемов и скорости подачи воды привели к турбулентного режима движения воды и смыва продуктов коррозии с внутренних поверхностей сетей,
– сообщили в фейсбук-группе "Вода Крыма".
Коротко о проблемах с водоснабжением в анексованому Крыму
- 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжение прекратила.
- Летом 2020-го ситуация с водой стала ухудшаться из-за засухи.
- По состоянию на начало лета уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался более чем в два раза ниже, чем до лета прошлого года.
- В Симферополе обмелело водохранилище, поэтому в город впервые в истории начали подавать артезианскую воду.
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявили, что вопрос восстановления воды в Крым пока не рассматривают.
- Согласно нормам международного права Россия сама должна решать проблемы оккупированных территорий.