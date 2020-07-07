В оккупированном Россией Крыму очередные проблемы с водой. В Симферополе в квартирах из кранов течет грязная жидкость. Фильтры забивает песком и илом.

Такое качество воды – уже три недели

Ужасное качество воды жалуются местные жители в соцсетях. Об этом сообщает Inforesist.

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Люди рассказывают, что желто-серая вода течет из кранов не один день. В Симферополе, отмечает блогер RoksolanaToday&Крым25%, такое длится уже три недели.

Житель Симферополя Евгений Ковальский сфотографировал фильтры – полностью забиты илом и песком.



Фильтры полностью забиты / Фото Inforesist

Симферопольский р-он

"Вода"

три недели такое

Не по всему городу,но массово pic.twitter.com/reHyeFi8PB — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 6, 2020

Оккупационная власть говорит, что это из – за того, что воду достают из-под земли

Местные чиновники о проблеме знают, но оправдываются: такое качество воды якобы из-за того, что ее усиленно добывают из-под земли.

Увеличение объемов и скорости подачи воды привели к турбулентного режима движения воды и смыва продуктов коррозии с внутренних поверхностей сетей,

– сообщили в фейсбук-группе "Вода Крыма".

Коротко о проблемах с водоснабжением в анексованому Крыму