В Крыму выкачивают воду. Российские власти ищут запасы под землей. По данным власти, подконтрольной Кремлю, на полуострове сейчас 3200 скважин. Масштабное бурение начали, потому что дожди и ливни не решили проблему воды. Поэтому запасы все уменьшаются.

На середину лета в Крыму около 83 миллионов кубометров воды. Это наполовину меньше, чем в этот же период в прошлом году. Как добывают воду из-под земли и какими будут последствия такого бурения для крымчан – выяснили журналисты программы "Крым. Реалии".

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Где российские власти в Крыму берут воду

В столице Крыма недавно начали подавать воду из подземных скважин. Обставили это празднично – как подарок ко дню России. Подконтрольный РФ глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что Россия – это та страна, которая заботится о своих гражданах и будет помогать в сложной ситуации.

Воду качают из-под земли возле села Вилино Бахчисарайского района и Ивановского водозабора в Сакском районе. Но оба водозабора могут обеспечить лишь четверть суточной потребности Симферополя.

Подконтрольные Кремлю чиновники пошли на такое снабжение ради того, чтобы в засушливый год брать меньше воды для Симферополя из водохранилищ, которые и дальше опустошаются. Они надеются, что 2020 год будет пиковым по засушливости, а затем ситуация облегчится.

Новые скважины в Крыму для снабжения питьевой воды пробивают все годы после аннексии. В прошлом году пробурили 8.

Что известно о водоснабжении Крыма? Украина обеспечивала около 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, поставки воды на оккупированный полуостров прекратили.

К чему может привести бурение скважин в Крыму

Как рассказал бывший глава Роскомитета Крыма по водохозяйственному строительству Александр Лиев, только за последние 2 года минерализовались более 100 артезианских скважин. Их уже нельзя использовать для питьевого водоснабжения.

Эксперт считает, что засоление и минерализация скважин в 2020 году станут очень заметным явлением, особенно в степном Крыму. Артезианы 50 лет в Крыму имели срок экспулатации 15-20 лет. И еще после этого эту скважину обновляли, и она дальше работала.

Теперь обновлению эти скважины не подлежат, ведь сам водный ресурс становится непригодным для использования для питьевых нужд,

– пояснил Александр Лиев.

Все проблемы использования подземного ресурса хорошо известны подконтрольным России чиновникам Крыма.

"Особенностью местных источников воды, как правило, является их повышенная минерализация, что делает их непригодными или ограниченно пригодными для полива. Поэтому использование местных вод для полива может привести к развитию процессов засоления и осолонцевания и потери плодородия почвы и урожаев", – выписка из протокола заседания коллегии комитета водного хозяйства по ситуации еще в 2015 году.

Зная все это, сверлить не прекращают. Крымский эколог уверена, что больше нельзя бурить скважины из-за того, что:

Запасы подземных вод также не безграничны. Нужно учитывать подземные ресурсы;

Потребление воды теми людьми, которые приезжают на полуостров, увеличивается. Когда идет подсос подземных вод, они делают жестче и солонее те запасы пресных вод, которые уже есть.

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Чтобы обеспечить западный Крым водой, начали масштабный проект по строительству трех водозаборов. В сутки планируют выкачивать 225 тысяч кубометров воды из 12 артезианских скважин. Уже устанавливают резервуары и строят насосные станции. Водоводы направят в:

Феодосию;

Судак;

Керчь;

Ленинский район.

Подробнее о том, как Россия ищет воду для поставки в Крым, смотрите и читайте в полном выпуске программы "Крым. Реалии" на 24 канале 18 июля в 14:30.