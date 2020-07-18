Год назад произошло самое массовое задержание крымских татар. Их обвинили в участии в "Хизб ут-Тахрир" --организации, которая запрещена в России. Всех, кого тогда задержали, назвали "второй симферопольской группой" – это общественные активисты объединения ",Крымская солидарность". Они активно поддерживали политзаключенных в судах, организовывали им передачи в СИЗО, стримили с мест обысков.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".

Также в выпуске:

Российская власть ищет запасы воды под землей на территории оккупированного полуострова. Масштабное бурение начали из-за тотального дефицита воды, ведь ливни и дожди не решили эту проблему.

Уникальные крымские сады под названием чаиры – это историческая агротрадиция крымских татар. Сад создают посреди леса и фруктовые деревья растут прямо там. После насильственного выселения крымских татар чаиры пришли в упадок. Однако жители полуострова с 90-х годов восстанавливают уникальное наследие.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин