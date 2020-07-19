Лидер крымских татар Мустафа Джемилев обвинил президента России Владимира Путина в организации издевательств над заключенными в оккупированном Крыму. Он считает, что Путин лично отвечает за пытки и заключения.

Соответствующий комментарий Мустафы Джемилева опубликован 18 июля на ютуб-канале "Безхайпу".

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В чем Джемилев обвиняет Путина

Еще при Советском Союзе, вопрос применения пыток решался на самом высоком уровне. Джемилев подчеркнул, что глава НКВД Лаврентий Берия согласовывал это лично со Сталиным.

По его данным, сейчас всех арестованных избивают и пытают.

Поэтому все это согласовывается на высшем уровне, и полную ответственность за это несет лично Путин,

– уверен Джемилев.

Реакции Москвы на такие обвинения в адрес российского президента пока нет.

Что известно о массовых задержаниях крымских татар в Крыму

7 июля правоохранители РФ в аннексированном Крыму провели обыски в частных домах крымских татар. Силовики обыскивали сразу несколько домов в разных районах полуострова.

После этого шестерых крымских татар Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова, Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова и Вадима Бектемирова увезли в управление ФСБ Симферополя.

Задержанные выступали против репрессий в Крыму.

В МИД Украины отметили, что такие действия России являются продолжением репрессивных практик против украинцев оккупированного Крыма, которые стремятся в полной мере реализовать надлежащие им права человека.

Главное управление Национальной полиции в Крыму и Севастополе начало уголовное производство по факту проведения незаконных обысков.

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Обратите внимание! После аннексии Крыма российские силовики проводят обыски у крымских татар часто. Международное сообщество осуждает действия РФ и требует прекратить это. Впрочем, обыски продолжаются.