Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів про різні цікаві аспекти пошуків зниклого 3-річного хлопчика Муси Сулейманова. Зокрема він пояснив, чому згуртованість учасників пошуку є певним протестом, а також розповів про цинізм окупантів і їхніх пропагандистських ресурсів.

Відео зі своїм обговоренням зникнення хлопчика і його подальших пошуків голова Меджлісу Рефат Чубаров опублікував у своєму фейсбуці.

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Чому зникнення Муси Сулейманова об'єднало кримчан

Лідер кримськотатарського народу переконаний. що основна причина – те, що зник син саме Руслана Сулейманова. Тобто через незаконні дії окупантів хлопчина залишився без батька.

Водночас Чубаров прокоментував і слова про те, що, мовляв, таке велике горе "об'єднало кримських татар і російських окупантів". Він певен, що дії останніх опосередковано й стали причиною зникнення дитини.

Його батько з березня 2019 року незаконно ув'язнений. Хлопець залишився без батьківської опіки, оскільки російські окупанти незаконно позбавили волі його батька,

– наголосив Рефат Чубаров.

Відтак він заперечив можливість будь-яких об'єднань кримчан з окупантами. Глава Меджлісу назвав ці слова неправдою й запропонував над цим добре подумати.

Що відомо про Сулейманова і його справу?

Це кримськотатарський громадянський журналіст. За звинуваченнями окупаційної влади півострова, він проходить у другій сімферопольській групі "Хізб ут-Тахрір".



Активіста звинувачують у буцімто "тероризмі". Такі справи окупанти "шиють" усім інакодумцям у Криму – переважно тим, хто не згоден з анексією їхньої рідної землі.



Останній місяць Руслан Сулейманов провів у психіатричній клініці, куди росіяни помістили його для "проходження психіатричної експертизи".

Цинізм окупантів у момент горя

Те, як цілий народ об'єднався в пошуках зниклого хлопчика, є свідченням їхнього ставлення до його батьків, а зокрема ув'язненого Руслана Сулейманова.

У цей же час зникненням трьохрічного хлопчика "займаються" й окупаційні органи влади. Зокрема так звані "прокуратура" й "поліція".

Такі звані російські "прокурори" в Криму нахабно заявляють про необхідність перевірити батьків хлопчика, натякаючи на імовірну причетність його матері до зникнення дитини. Чубаров бачить у цьому особливий цинізм після того, як окупанти незаконно забрали в Муси його батька.

Хочу, щоб ви ще раз вслухалися: окупаційна "прокуратура" каже, що надаватиме оцінку діям батьків. Це та ж "прокуратура", яка разом з ФСБ причетна до арешту Руслана Сулейманова,

– наголосив Рефат Чубаров.

Брехня пропагандистів

Після захоплення Росією Криму на окупованому півострові почав діяти пропагандистський телеканал "Крым24". Він відзначився численними фейками про "злих карателів", "фашистів" тощо. Цього разу вони відзначилися й фейком про пошуки хлопчика.

Пропагандисти вирішили просто замовчати той факт, що люди об'єдналися допомогти людині Сулейманових здебільшого саме через те, що голова сімейства незаконно переслідується російською владою. Хоча про це говорять майже всі учасники пошуків. Це помітно в трансляціях "Кримської солідарності".

"Говорящі голови" окупантів буцімто взяли коментар у сусідки Сулейманових. У ньому вона розповіла, "як чудово Муса живе зі своїми батьками". Обидвома! У той час, коли Руслан Сулейманов півтора року незаконно утримується в СІЗО.



Фейк російських пропагандистів про пошуки Муси Сулейманова / скриншот

Пошуки маленького Муси в Криму: коротко