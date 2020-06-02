Верховна Рада України під час пленарного засідання 2 червня схвалила постанову про вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу. Також ця постанова засуджує Росію за порушення прав і свобод корінного народу Криму на окупованому півострові.

Відповідна постанова під номером 3449 опублікована на сайті парламенту. Її підтримали 310 народних обранців.

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Згідно з постановою, тепер необхідно затвердити звернення депутатів Верховної Ради щодо злочинів Росії проти кримських татар. Дмитро Разумков як голова парламенту має надіслати звернення партнерам України:

Організації Об'єднаних Націй;

Європейського парламенту;

Парламентської асамблеї Ради Європи;

Парламентської асамблеї ОБСЄ;

Парламентської асамблеї НАТО;

Парламентської асамблеї ОЧЕС;

урядів і парламентів держав світу.

Ініціатива реєстрації постанови належить фракції "Голосу", а серед ініціаторів першими вказані саме представники кримськотатарського народу – Рустем Умєров, Мустафа Джемілєв і Ахтем Чийгоз.

Більшість депутатів, які були присутні на засіданні, підтримали цей проєкт постанови. Втім 33 парламентарів вирішили не брати участь у голосуванні, а ще 29 – утрималися.

Слуга народу:

Ірина Аллахвердієва – утрималася;

Ірина Верещук – не голосувала;

Юлія Діденко – не голосувала;

Олександр Кабанов – утримався;

Геннадій Касай – утримався;

Роман Каптєлов – не голосував;

Олександр Ковальов – не голосував;

Андрій Одарченко – не голосував.

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Опозиційна платформа – За життя:

Підтримав проєкт постанови лише Олександр Фельдман. Усі решта депутати від фракції або не голосували, або утрималися.

Європейська Солідарність:

Не голосувала лише Вікторія Сюмар. Усі решта депутати, які були зареєстровані на засіданні, підтримали проєкт постанови. Відсутній лише Петро Порошенко.

Батьківщина:

Вадим Івченко – не голосував;

Андрій Ніколаєнко – не голосував.

Голос:

Депутати усією фракцією підтримали постанову. Лише Святослав Вакарчук, Кіра Рудик і Олег Макаров пропустили засідання.

За майбутнє:

Антон Кіссе – утримався, ще 6 депутатів не голосували зовсім, а усі решта, хто був присутнім на засіданні, підтримали постанову.

Позафракційні:

Вікторія Гриб (членкиня партії "Опоблок") – утрималася;

Сергій Магера (член партії "Опоблок") – утримався;

Роман Іванісов (балотувався від "Слуги народу") – не голосував.

Довіра:

Лише троє депутатів, що були присутніми на засіданні, участі у голосуванні не брали. Усі решта постанову підтримали.