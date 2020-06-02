Рада засудила злочини Росії проти кримських татар: хто не підтримав постанову
Верховна Рада України під час пленарного засідання 2 червня схвалила постанову про вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу. Також ця постанова засуджує Росію за порушення прав і свобод корінного народу Криму на окупованому півострові.
Відповідна постанова під номером 3449 опублікована на сайті парламенту. Її підтримали 310 народних обранців.
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Згідно з постановою, тепер необхідно затвердити звернення депутатів Верховної Ради щодо злочинів Росії проти кримських татар. Дмитро Разумков як голова парламенту має надіслати звернення партнерам України:
- Організації Об'єднаних Націй;
- Європейського парламенту;
- Парламентської асамблеї Ради Європи;
- Парламентської асамблеї ОБСЄ;
- Парламентської асамблеї НАТО;
- Парламентської асамблеї ОЧЕС;
- урядів і парламентів держав світу.
Ініціатива реєстрації постанови належить фракції "Голосу", а серед ініціаторів першими вказані саме представники кримськотатарського народу – Рустем Умєров, Мустафа Джемілєв і Ахтем Чийгоз.
Більшість депутатів, які були присутні на засіданні, підтримали цей проєкт постанови. Втім 33 парламентарів вирішили не брати участь у голосуванні, а ще 29 – утрималися.
Слуга народу:
- Ірина Аллахвердієва – утрималася;
- Ірина Верещук – не голосувала;
- Юлія Діденко – не голосувала;
- Олександр Кабанов – утримався;
- Геннадій Касай – утримався;
- Роман Каптєлов – не голосував;
- Олександр Ковальов – не голосував;
- Андрій Одарченко – не голосував.
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Опозиційна платформа – За життя:
Підтримав проєкт постанови лише Олександр Фельдман. Усі решта депутати від фракції або не голосували, або утрималися.
Європейська Солідарність:
Не голосувала лише Вікторія Сюмар. Усі решта депутати, які були зареєстровані на засіданні, підтримали проєкт постанови. Відсутній лише Петро Порошенко.
Батьківщина:
- Вадим Івченко – не голосував;
- Андрій Ніколаєнко – не голосував.
Голос:
Депутати усією фракцією підтримали постанову. Лише Святослав Вакарчук, Кіра Рудик і Олег Макаров пропустили засідання.
За майбутнє:
Антон Кіссе – утримався, ще 6 депутатів не голосували зовсім, а усі решта, хто був присутнім на засіданні, підтримали постанову.
Позафракційні:
- Вікторія Гриб (членкиня партії "Опоблок") – утрималася;
- Сергій Магера (член партії "Опоблок") – утримався;
- Роман Іванісов (балотувався від "Слуги народу") – не голосував.
Довіра:
Лише троє депутатів, що були присутніми на засіданні, участі у голосуванні не брали. Усі решта постанову підтримали.