Повернення додому: українські політики вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар

Президент України Володимир Зеленський, глава уряду Денис Шмигаль та інші українські політики 18 травня вшановують День пам'яті жертв геноциду та депортації кримськотатарського народу. Вони впевнені, що кримські татари повернуться до рідних домівок, звідки їх вигнали російські окупанти.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обов'язково настане день, коли кримські татари та українці повернуться до рідних домівок. Про це він написав у своїй фейсбук-сторінці.

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Віримо, що обов'язково настане день, коли вони зберуться за одним столом, щоб разом промовити: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу і нашу свободу!

​– наголосив Зеленський.

Він також згадав, як 40 років тому кримські татари вже поверталися до України із заслання. Та в 2014 році в результаті анексії Криму чимало українців і кримських татар знову були змушені покинути свою землю.

Тим часом у ніч із 17 на 18 травня на будівлі Офісу Президента розмістили світлову проекцію, що символізує солідарність українського та кримськотатарського народів.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що жорстокі випробування не зламали кримських татар. Він закликав не забувати їхніій вагомий внесок у "знищення радянської імперії зла".

Глава уряду вірить, що нинішнє вигнання зрештою закінчиться перемогою кримськотатарського народу й історична справедливість буде відновлена. А ключову роль, за словами Шмигаля, у цьому відіграє Україна.

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У партії "Голос" заявили, що сьогодні, коли Росія окупувала Кримський півострів і знову порушує права кримських татар, це питання набуває особливого значення.

Вічна пам’ять тим, хто більше не побачив свою рідну землю, але до останнього плекав її в своєму серці,

– написав на своїй фейсбук-сторінці Святослав Вакарчук.

П'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко наголосив, що "біль кримських татар – це біль усіх українців".

За його словами, епоха незалежності України стала часом відродження для кримських татар. Втім російська окупація повернула репресії, арешти, обшуки та залякування.

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