Возвращение домой: украинские политики почтили память жертв депортации крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский, глава правительства Денис Шмыгаль и другие украинские политики 18 мая отмечали День памяти жертв геноцида и депортации крымскотатарского народа. Они уверены, что крымские татары вернутся в родные дома, откуда их выгнали российские оккупанты.
Президент Владимир Зеленский заявил, что обязательно наступит день, когда крымские татары и украинцы вернутся к родным очагам. Об этом он написал в своей фейсбук-странице.
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Верим, что обязательно наступит день, когда они соберутся за одним столом, чтобы вместе произнести: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!
– подчеркнул Зеленский.
Он также вспомнил, как 40 лет назад крымские татары возвращались в Украину из ссылки. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма немало украинцев и крымских татар были вынуждены покинуть свою землю.
Тем временем в ночь с 17 на 18 мая на здании Офиса Президента разместили световую проекцию, которая символизирует солидарность украинского и крымскотатарского народов.
В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что жестокие испытания не сломили крымских татар. Он призвал не забывать их весомый вклад в "уничтожение советской империи зла".
Глава правительства верит, что нынешнее изгнание в конце концов закончится победой крымскотатарского народа и историческая справедливость будет восстановлена. А ключевую роль, по словам Шмыгаля, в этом играет Украина.
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В партии "Голос" заявили, что сегодня, когда Россия оккупировала Крымский полуостров и снова нарушает права крымских татар, этот вопрос приобретает особое значение.
Вечная память тем, кто больше не увидел свою родную землю, но до последнего лелеял ее в своем сердце,
– написал на своей фейсбук-странице Святослав Вакарчук.
Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подчеркнул, что "боль крымских татар – это боль всех украинцев".
По его словам, эпоха независимости Украины стала временем возрождения для крымских татар. Впрочем российская оккупация вернула репрессии, аресты, обыски и запугивания.
Депортация крымских татар: главное
- 18 мая исполняется 76 лет со времени депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины – Крыма. В этот день Украина и мир отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа.
- 18 мая 1944 года из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар. В целом же депортировали более 200 тысяч человек.
- Депортация имела катастрофические последствия для крымских татар в местах ссылки. Согласно данным Украинского института нацпамяти, в течение года до окончания войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тысяч крымских татар.
- После депортации СССР прибег к забвению исторической памяти о крымской государственности и крымских татарах. 25 июня 1946 года Крым был лишен статуса автономии и превращен в обычную область РСФСР, а в течение следующих двух лет более 80% оригинальной крымской топонимики заменили стандартными советскими названиями.
- В 1989 году депортация была признана Верховным Советом СССР незаконной и преступной.
- 12 ноября 2015 года Верховная рада Украины признала депортацию из Крыма в 1944 году геноцидом крымских татар и объявила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.