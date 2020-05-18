Возвращение домой: украинские политики почтили память жертв депортации крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский, глава правительства Денис Шмыгаль и другие украинские политики 18 мая отмечали День памяти жертв геноцида и депортации крымскотатарского народа. Они уверены, что крымские татары вернутся в родные дома, откуда их выгнали российские оккупанты.

Президент Владимир Зеленский заявил, что обязательно наступит день, когда крымские татары и украинцы вернутся к родным очагам. Об этом он написал в своей фейсбук-странице.

Советуем ознакомиться Годовщина депортации крымских татар: жестокие расстрелы и десятки лет ссылки

Верим, что обязательно наступит день, когда они соберутся за одним столом, чтобы вместе произнести: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!

​– подчеркнул Зеленский.

Он также вспомнил, как 40 лет назад крымские татары возвращались в Украину из ссылки. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма немало украинцев и крымских татар были вынуждены покинуть свою землю.

Тем временем в ночь с 17 на 18 мая на здании Офиса Президента разместили световую проекцию, которая символизирует солидарность украинского и крымскотатарского народов.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что жестокие испытания не сломили крымских татар. Он призвал не забывать их весомый вклад в "уничтожение советской империи зла".

Глава правительства верит, что нынешнее изгнание в конце концов закончится победой крымскотатарского народа и историческая справедливость будет восстановлена. А ключевую роль, по словам Шмыгаля, в этом играет Украина.

Знайте больше Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 76-й годовщины

В партии "Голос" заявили, что сегодня, когда Россия оккупировала Крымский полуостров и снова нарушает права крымских татар, этот вопрос приобретает особое значение.

Вечная память тем, кто больше не увидел свою родную землю, но до последнего лелеял ее в своем сердце,

– написал на своей фейсбук-странице Святослав Вакарчук.

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подчеркнул, что "боль крымских татар – это боль всех украинцев".

По его словам, эпоха независимости Украины стала временем возрождения для крымских татар. Впрочем российская оккупация вернула репрессии, аресты, обыски и запугивания.

Депортация крымских татар: главное