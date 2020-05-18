Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ

Возвращение домой: украинские политики почтили память жертв депортации крымских татар

- Читати новину українською
Украина отмечает годовщину депортации и геноцида крымских татар
Украина отмечает годовщину депортации и геноцида крымских татар / krymr.com

Президент Украины Владимир Зеленский, глава правительства Денис Шмыгаль и другие украинские политики 18 мая отмечали День памяти жертв геноцида и депортации крымскотатарского народа. Они уверены, что крымские татары вернутся в родные дома, откуда их выгнали российские оккупанты.

Президент Владимир Зеленский заявил, что обязательно наступит день, когда крымские татары и украинцы вернутся к родным очагам. Об этом он написал в своей фейсбук-странице.

Советуем ознакомиться Годовщина депортации крымских татар: жестокие расстрелы и десятки лет ссылки

Верим, что обязательно наступит день, когда они соберутся за одним столом, чтобы вместе произнести: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!
​– подчеркнул Зеленский.

Он также вспомнил, как 40 лет назад крымские татары возвращались в Украину из ссылки. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма немало украинцев и крымских татар были вынуждены покинуть свою землю.

Тем временем в ночь с 17 на 18 мая на здании Офиса Президента разместили световую проекцию, которая символизирует солидарность украинского и крымскотатарского народов.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что жестокие испытания не сломили крымских татар. Он призвал не забывать их весомый вклад в "уничтожение советской империи зла".

Глава правительства верит, что нынешнее изгнание в конце концов закончится победой крымскотатарского народа и историческая справедливость будет восстановлена. А ключевую роль, по словам Шмыгаля, в этом играет Украина.

Знайте больше Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 76-й годовщины

В партии "Голос" заявили, что сегодня, когда Россия оккупировала Крымский полуостров и снова нарушает права крымских татар, этот вопрос приобретает особое значение.

Вечная память тем, кто больше не увидел свою родную землю, но до последнего лелеял ее в своем сердце,
– написал на своей фейсбук-странице Святослав Вакарчук.

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подчеркнул, что "боль крымских татар – это боль всех украинцев".

По его словам, эпоха независимости Украины стала временем возрождения для крымских татар. Впрочем российская оккупация вернула репрессии, аресты, обыски и запугивания.

Депортация крымских татар: главное

  • 18 мая исполняется 76 лет со времени депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины – Крыма. В этот день Украина и мир отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа.
  • 18 мая 1944 года из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар. В целом же депортировали более 200 тысяч человек.
  • Депортация имела катастрофические последствия для крымских татар в местах ссылки. Согласно данным Украинского института нацпамяти, в течение года до окончания войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тысяч крымских татар.
  • После депортации СССР прибег к забвению исторической памяти о крымской государственности и крымских татарах. 25 июня 1946 года Крым был лишен статуса автономии и превращен в обычную область РСФСР, а в течение следующих двух лет более 80% оригинальной крымской топонимики заменили стандартными советскими названиями.
  • В 1989 году депортация была признана Верховным Советом СССР незаконной и преступной.
  • 12 ноября 2015 года Верховная рада Украины признала депортацию из Крыма в 1944 году геноцидом крымских татар и объявила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Автор: Эмал Наби
Теги: История Крымские татары Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Офіс Президента
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Вечнозеленый президент, или Когда новое станет старым
сегодня , 12:10 Вечнозеленый президент, или Когда новое станет старым
Михайло Дубинянський
Ежедневно или раз в год: как часто надо убирать дома – инфографика
сегодня , 04:01 Ежедневно или раз в год: как часто надо убирать дома – инфографика
Выращивание рапса в Украине: залог высокого урожая – комплексный подход
13 мая , 17:00 Выращивание рапса в Украине: залог высокого урожая – комплексный подход