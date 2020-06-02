Верховная Рада Украины во время пленарного заседания 2 июня приняла постановление о чествовании жертв геноцида крымскотатарского народа. Также это постановление осуждает Россию за нарушение прав и свобод коренного народа Крыма на оккупированном полуострове.

Соответствующее постановление под номером 3449 опубликовано на сайте парламента. Его поддержали 310 народных избранников.

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Согласно постановлению, теперь необходимо утвердить обращение депутатов Верховной Рады относительно преступлений России против крымских татар. Дмитрий Разумков как председатель парламента должен прислать обращение партнерам Украины:

Организации Объединенных Наций;

Европейскому парламенту;

Парламентской ассамблеие Совета Европы;

Парламентской ассамблее ОБСЕ;

Парламентской ассамблее НАТО;

Парламентской ассамблее ОЧЭС;

правительствам и парламентам государств мира.

Инициатива регистрации постановления принадлежит фракции "Голос", а среди инициаторов первыми указаны представители крымскотатарского народа Рустем Умеров, Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз.

Большинство депутатов, которые присутствовали на заседании, поддержали этот проект постановления. Впрочем, 33 парламентария решили не участвовать в голосовании, а еще 29 – воздержались.

Слуга народа:

Ирина Аллахвердиева – воздержалась;

Ирина Верещук – не голосовала;

Юлия Диденко – не голосовала;

Александр Кабанов – воздержался;

Геннадий Касай – воздержался;

Роман Каптелов – не голосовал;

Александр Ковалев – не голосовал;

Андрей Одарченко – не голосовал.

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Оппозиционная платформа – За жизнь:

Поддержал проект постановления только Александр Фельдман. Все остальные депутаты от фракции или не голосовали, или воздержались.

Европейская Солидарность:

Не голосовала только Виктория Сюмар. Все остальные депутаты, которые были зарегистрированы на заседании, поддержали проект постановления. Отсутствует только Петр Порошенко.

Батькивщина:

Вадим Ивченко – не голосовал;

Андрей Николаенко – не голосовал.

Голос:

Депутаты всей фракцией поддержали постановление. Только Святослав Вакарчук, Кира Рудик и Олег Макаров пропустили заседание.

За будущее:

Антон Киссе – воздержался, еще 6 депутатов не голосовали совсем, а все остальные, кто присутствовал на заседании, поддержали постановление.

Внефракционные:

Виктория Гриб (член партии "Оппоблок") – воздержалась;

Сергей Магера (член партии "Оппоблок") – воздержался;

Роман Иванисов (баллотировался от "Слуги народа") – не голосовал.

Доверие:

Лишь трое депутатов, присутствовавшие на заседании, участия в голосовании не принимали. Все остальное постановление поддержали.