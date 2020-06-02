Во время оккупации Россией Крыма на полуострове жили около 450 тысяч детей, которым оккупант сразу же начал внушать "российскую идентичность". Кроме того, Россия начала вывозить из Крыма детей и отдавать их на усыновление российским родителям.

Россия пропагандирует военную службу и милитаризирует образование еще с детского сада, формируя таким образом толерантность к войне и насилию, заявил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

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Так, оккупанты совсем лишили детей-сирот, оставшихся на оккупированной полуострове, права выбирать гражданство. Их незаконно вывозят из Крыма и отдают на усыновление гражданам России.

Там запустили даже специальную программу "поезд надежды". В рамках этой программы 7 детей от 10 месяцев до 8 лет уже в самом начале аннексии вывезли из Крыма. Их отправили в разные регионы России:

Москва;

Краснодарский край;

Белгород;

Республика Адыгея.

Прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство по делам о незаконном вывозе детей из оккупированной территории, а также в пропаганде среди детей о вступлении в армию России.

К каким еще действиям Россия прибегает в отношении детей?Прежде всего это обычное для российской пропаганды промывание мозгов. Как известно, на ребенка во время формирования сознания влиять проще. Именно этим и пользуются россияне, внушая детям из Крыма любовь к оккупационным войскам, тоталитарному советскому режиму.



В последнем случае следует отметить, что коренной народ полуострова – крымские татары не слишком благосклонно относятся к Советскому Союзу. Все из-за принудительной депортации крымских татар в 1944 году.