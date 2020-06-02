Під час окупації Росією Криму на півострові жили блихько 450 тисяч дітей, яким окупант одразу ж почав навіювати "російську ідентичність". Крім того, Росія почала вивозити з Криму дітей і віддавати їх на усиновнелля російським батькам.

Росія пропагує військову службу й мілітаризує освіту ще з дитячого садка, формуючи таким чином толерантність до війни й насильства, заявив прокурор АР Крим Ігор Поночовний.

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Так, окупанти зовсім позбавили дітей-сиріт, які залишилися на окупованому півострові, обирати громадянство. Їх незаконно вивозять з Криму і віддають на усиновлення громадянам Росії.

Там запустили навіть спеціальну програму "потяг надії". У межах цієї програми 7 дітей віком від 10 місяців до 8 років вже на самому початку анексії вивезли з Криму. Їх відправили у різні регіони Росії:

Москва;

Краснодарський край;

Белгород;

Республіка Адигея.

Прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у справах про незаконне вивезення дітей з окупованої території, а також у пропаганді серед дітей вступу до армії Росії.

До яких ще дій Росія вдається щодо дітей?Передовсім це звичне для російської пропаганди промивання мізків. Як відомо, на дитину в час формування свідомості впливати найпростіше. Саме цим і користуються росіяни, навіюючи дітям з Криму любов до окупаційних військ, тоталітарного радянського режиму тощо.



Щодо останнього слід зазначити, що корінний народ півострова кримські татари не надто прихильно ставляться до Радянського Союзу. Усе через примусову депортацію кримських татар у 1944 році.