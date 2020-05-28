МЗС України підготувало план деокупації Криму: що відомо

Міністерство закордонних справ України готує стратегію деокупації Криму. Наразі план існує лише у чорновому варіанті, але згодом його розширять та доповнять.

Що передбачає план

Глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню "Факти" розповів, що до план доповнять ініціативами від РНБО, Кабміну та Офісу Президента.

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Більш великий і детальний план деокупації має включати і внутрішню політику, і зміни в законодавстві,

– вважає Кулеба.

Політик додав, що всі учасники зведуть ідеї та плани в один комплексний документ. Наразі проєкт частини МЗС написаний, але він ще остаточно не фіналізований.

Дмитро Кулеба сподівається, що до роботи над стратегією активно підключиться перша заступниця міністра Еміне Джеппар, оскільки "у неї є багато конкретних пропозицій з приводу Криму".

Як у Зеленського планують повертати Крим?Президент Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що Україна не відступає від позиції повернення під свій контроль окупованих територій, у тому числі анексованого Криму.



Віце-прем'єр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що потрібно створити міжнародний майданчик для переговорів з деокупації Криму. У нормадському форматі питання Криму не обговорюють.

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