МЗС України підготувало план деокупації Криму: що відомо
Міністерство закордонних справ України готує стратегію деокупації Криму. Наразі план існує лише у чорновому варіанті, але згодом його розширять та доповнять.
Що передбачає план
Глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню "Факти" розповів, що до план доповнять ініціативами від РНБО, Кабміну та Офісу Президента.
Читайте також План сформуємо негайно після звільнення, – Шмигаль про децентралізацію і Крим
Більш великий і детальний план деокупації має включати і внутрішню політику, і зміни в законодавстві,
– вважає Кулеба.
Політик додав, що всі учасники зведуть ідеї та плани в один комплексний документ. Наразі проєкт частини МЗС написаний, але він ще остаточно не фіналізований.
Дмитро Кулеба сподівається, що до роботи над стратегією активно підключиться перша заступниця міністра Еміне Джеппар, оскільки "у неї є багато конкретних пропозицій з приводу Криму".
Як у Зеленського планують повертати Крим?Президент Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що Україна не відступає від позиції повернення під свій контроль окупованих територій, у тому числі анексованого Криму.
Віце-прем'єр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що потрібно створити міжнародний майданчик для переговорів з деокупації Криму. У нормадському форматі питання Криму не обговорюють.
Анексія Криму Росією: як це було
- У лютому 2014 року в Криму озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу та блокували дії українських військ.
- Пізніше президент РФ Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
- 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
- Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали результатів голосування.
- Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.
- Через анексію Криму провідні держави світу застосували до Росії економічні санкції, які діють і тепер.
- У Кремлі категорично відмовляються обговорювати анексію Криму. Мовляв, "це питання закрите назавжи".