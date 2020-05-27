План сформуємо негайно після звільнення, – Шмигаль про децентралізацію і Крим

Кабінет міністрів України оголосив про завершення важливого етапу реформи децентралізації. Щодо Криму у цьому питанні тривають консультації на всіх рівнях.

Тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей також включені в перспективне планування. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 27 травня, повідомляє 24 канал.

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Загалом перспективні плани Запорізької, Львівської та Одеської областей останні, які повинен затвердити уряд.

Щодо Криму, то це питання розглядається, ми проводимо консультації на всіх рівнях. Цей план буде сформований негайно після звільнення Криму і завершення окупації,

– додав прем’єр.

Що треба знати про реформу децентралізації

Денис Шмигаль сподівається вийти на зміни в Конституції щодо децентралізації влади до місцевих виборів у 2020 році. Вплинути на терміни може ситуація із пандемією COVID-19.

Коли сформують весь перспективний план областей, розпочнеться наступний етап – виборчий процес.

Довідка. Децентралізація фактично передбачає передачу повноважень і фінансів від центральної державної влади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування.