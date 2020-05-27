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План сформируем немедленно после освобождения, – Шмыгаль про децентрализацию и Крым

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Децентрализация и оккупированные территории - объяснение Шмыгаля
Шмигаль прокоментував питання Криму і реформі децентралізації / Пресслужба Кабміну

Кабинет министров Украины объявил о завершении важного этапа реформы децентрализации. Касаемо Крыма в этом вопросе идут консультации на всех уровнях.

Временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей также включены в перспективное планирование. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 27 мая, сообщает 24 канал.

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В общем перспективные планы Запорожской, Львовской и Одесской областей последние, которые должно утвердить правительство.

Что касается Крыма, то этот вопрос рассматривается, мы проводим консультации на всех уровнях. Этот план будет сформирован немедленно после освобождения Крыма и завершения оккупации,
– добавил премьер.

Что надо знать о реформе децентрализации

  • Денис Шмыгаль надеется выйти на изменения в Конституции по децентрализации власти до местных выборов в 2020 году. Повлиять на сроки может ситуация с пандемией COVID-19.
  • Когда сформируют весь перспективный план областей, начнется следующий этап – избирательный процесс.

Справка. Децентрализация фактически предусматривает передачу полномочий и финансов от центральной государственной власти как можно ближе к людям – органам местного самоуправления.

  • Так, сельские, поселковые, городские советы и их исполкомы получают больше полномочий и достаточно денег, чтобы иметь возможность самостоятельно решать все местные вопросы. Нести за это ответственность тоже будут они.
  • Общее количество общин, которые должны быть созданы, – 1300.
Автор: Ирина Юрковская
Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Оккупированные территории Децентрализация Денис Шмыгаль Аннексия Крыма Новости политики
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