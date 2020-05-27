План сформируем немедленно после освобождения, – Шмыгаль про децентрализацию и Крым

Кабинет министров Украины объявил о завершении важного этапа реформы децентрализации. Касаемо Крыма в этом вопросе идут консультации на всех уровнях.

Временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей также включены в перспективное планирование. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 27 мая, сообщает 24 канал.

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В общем перспективные планы Запорожской, Львовской и Одесской областей последние, которые должно утвердить правительство.

Что касается Крыма, то этот вопрос рассматривается, мы проводим консультации на всех уровнях. Этот план будет сформирован немедленно после освобождения Крыма и завершения оккупации,

– добавил премьер.

Что надо знать о реформе децентрализации

Денис Шмыгаль надеется выйти на изменения в Конституции по децентрализации власти до местных выборов в 2020 году. Повлиять на сроки может ситуация с пандемией COVID-19.

Когда сформируют весь перспективный план областей, начнется следующий этап – избирательный процесс.

Справка. Децентрализация фактически предусматривает передачу полномочий и финансов от центральной государственной власти как можно ближе к людям – органам местного самоуправления.