План сформируем немедленно после освобождения, – Шмыгаль про децентрализацию и Крым
Кабинет министров Украины объявил о завершении важного этапа реформы децентрализации. Касаемо Крыма в этом вопросе идут консультации на всех уровнях.
Временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей также включены в перспективное планирование. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 27 мая, сообщает 24 канал.
К теме Рада одобрила изменения в закон О местном самоуправлении: подробности
В общем перспективные планы Запорожской, Львовской и Одесской областей последние, которые должно утвердить правительство.
Что касается Крыма, то этот вопрос рассматривается, мы проводим консультации на всех уровнях. Этот план будет сформирован немедленно после освобождения Крыма и завершения оккупации,
– добавил премьер.
Что надо знать о реформе децентрализации
- Денис Шмыгаль надеется выйти на изменения в Конституции по децентрализации власти до местных выборов в 2020 году. Повлиять на сроки может ситуация с пандемией COVID-19.
- Когда сформируют весь перспективный план областей, начнется следующий этап – избирательный процесс.
Справка. Децентрализация фактически предусматривает передачу полномочий и финансов от центральной государственной власти как можно ближе к людям – органам местного самоуправления.
- Так, сельские, поселковые, городские советы и их исполкомы получают больше полномочий и достаточно денег, чтобы иметь возможность самостоятельно решать все местные вопросы. Нести за это ответственность тоже будут они.
- Общее количество общин, которые должны быть созданы, – 1300.