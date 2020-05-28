МИД Украины подготовило план деоккупации Крыма: что известно
Министерство иностранных дел Украины готовит стратегию деоккупации Крыма. Сейчас план существует только в черновом варианте, но впоследствии его расширят и дополнят.
Что предусматривает план
Глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Факты" рассказал, что план дополнят инициативами от СНБО, Кабмина и Офиса Президента.
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Более крупный и детальный план деоккупации должен включать и внутреннюю политику, и изменения в законодательстве,
– считает Кулеба.
Политик добавил, что все участники возведут идеи и планы в один комплексный документ. Сейчас проект части МИД написан, но он еще окончательно не финализирован.
Дмитрий Кулеба надеется, что к работе над стратегией активно подключится первый заместитель министра Эмине Джеппар, поскольку "у нее есть много конкретных предложений по поводу Крыма".
Как у Зеленского планируют возвращать Крым?Президент Владимир Зеленский недавно заявлял, что Украина не отступает от позиции возвращения под свой контроль оккупированных территорий, в том числе аннексированного Крыма.
Вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что нужно создать международную площадку для переговоров по деоккупации Крыма. В нормадском формате вопрос Крыма не обсуждают.
Аннексия Крыма Россией: как это было
- В феврале 2014 года в Крыму вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу и блокировали действия украинских войск.
- Позже президент РФ Владимир Путин признал, что это были российские военные.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
- Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали результатов голосования.
- Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
- Из-за аннексии Крыма ведущие государства мира применили к России экономические санкции, которые действуют и теперь.
- В Кремле категорически отказываются обсуждать аннексию Крыма. Мол , "этот вопрос закрыт навсегда".