МИД Украины подготовило план деоккупации Крыма: что известно

Министерство иностранных дел Украины готовит стратегию деоккупации Крыма. Сейчас план существует только в черновом варианте, но впоследствии его расширят и дополнят.

Что предусматривает план

Глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Факты" рассказал, что план дополнят инициативами от СНБО, Кабмина и Офиса Президента.

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Более крупный и детальный план деоккупации должен включать и внутреннюю политику, и изменения в законодательстве,

– считает Кулеба.

Политик добавил, что все участники возведут идеи и планы в один комплексный документ. Сейчас проект части МИД написан, но он еще окончательно не финализирован.

Дмитрий Кулеба надеется, что к работе над стратегией активно подключится первый заместитель министра Эмине Джеппар, поскольку "у нее есть много конкретных предложений по поводу Крыма".

Как у Зеленского планируют возвращать Крым?Президент Владимир Зеленский недавно заявлял, что Украина не отступает от позиции возвращения под свой контроль оккупированных территорий, в том числе аннексированного Крыма.



Вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что нужно создать международную площадку для переговоров по деоккупации Крыма. В нормадском формате вопрос Крыма не обсуждают.

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