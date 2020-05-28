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МИД Украины подготовило план деоккупации Крыма: что известно

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Аннексия Крыма: как Украина будет возвращать Крым - план Зеленского
Кулеба розповів про план деокупації Криму / Пресслужба Кабміну

Министерство иностранных дел Украины готовит стратегию деоккупации Крыма. Сейчас план существует только в черновом варианте, но впоследствии его расширят и дополнят.

Что предусматривает план

Глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Факты" рассказал, что план дополнят инициативами от СНБО, Кабмина и Офиса Президента.

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Более крупный и детальный план деоккупации должен включать и внутреннюю политику, и изменения в законодательстве,
– считает Кулеба.

Политик добавил, что все участники возведут идеи и планы в один комплексный документ. Сейчас проект части МИД написан, но он еще окончательно не финализирован.

Дмитрий Кулеба надеется, что к работе над стратегией активно подключится первый заместитель министра Эмине Джеппар, поскольку "у нее есть много конкретных предложений по поводу Крыма".

Как у Зеленского планируют возвращать Крым?Президент Владимир Зеленский недавно заявлял, что Украина не отступает от позиции возвращения под свой контроль оккупированных территорий, в том числе аннексированного Крыма.

Вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что нужно создать международную площадку для переговоров по деоккупации Крыма. В нормадском формате вопрос Крыма не обсуждают.

Аннексия Крыма Россией: как это было

  • В феврале 2014 года в Крыму вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу и блокировали действия украинских войск.
  • Позже президент РФ Владимир Путин признал, что это были российские военные.
  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
  • Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали результатов голосования.
  • Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Из-за аннексии Крыма ведущие государства мира применили к России экономические санкции, которые действуют и теперь.
  • В Кремле категорически отказываются обсуждать аннексию Крыма. Мол , "этот вопрос закрыт навсегда".
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Оккупированные территории Офіс Президента Кабинет Министров Украины СНБО Украина – Россия Новости России МИД Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины Новости политики
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