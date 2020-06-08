Кримські татари, яких російські окупанти намагаються запхати у в'язницю, виступили зі своїм протестом. Фігуранти бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір" виступили проти її заборони.

Вони відмовилися брати участь у судовому процесі, повідомляє правозахисна організація "Кримська солідарність".

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Вони відмовилися брати участь в судовому засіданні, де ігноруються базові права людини, а засідання зводиться до формальності,

– заявила адвокат кримчан Ліля Гемеджі.

За її словами, усі фігуранти цієї справи одночасно перестали розмовляти, відповідати на запитання суду. Натомість вони показали плакати, у яких вказали, що їх переслідують лише через їхні думки.

Українці вказали, що коренем усього зла є рішення верховного суду Росії ще 2003 року, яке визнає "Хізб ут-Тахрір" терористичною організацією і забороняє її діяльність.

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У чому проблема "Хізб ут-Тахрір"?Проблеми почалися після окупації півострова Росією. Справа в тім, що вона забороняє діяльність організації, яка не є забороненою в Україні.



Тож після окупації Криму Росія почала звинувачувати в участі в організації усіх підряд. Це робиться зокрема для відсіяння неугодних. Кримських татар з проукраїнською позицією садять в тюрми, а на їхні місця з Росії завозять росіян, штучно змінюючи демографію української території.



Також це роблять і для поповнення "обмінного фонду" Кремля. Російська влада робить це з самого початку російсько-української війни.