В Україні розпочалась війна з Росією 6 років тому. На жаль, припинити бойові дії не зміг п'ятий президент України Петро Порошенко. Не вдається це зробити і Володимирові Зеленському. Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що причина саме у Російській Федерації – вони хочуть виконати головне завдання, яке поставили собі за мету.

В інтерв'ю програмі "Є питання" на 24 каналі він заявив, що проблема саме у півострові Крим, який окупувала РФ.

Читайте першу частину інтерв'ю Про розвал Росії та закінчення війни на Донбасі: інтерв'ю із секретарем РНБО Даніловим

За його словами, Росія вимагає, аби Крим визнали російським. Це головне завдання РФ.

Сьогодні Росія заявляє, що Крим – це є російська територія і вони, коли сьогодні перебувають під санкціями ЄС та США, то в них головне завдання – щоб всі визнали, що вони є власниками кримського півострова. Це неможливо,

– сказав Данілов.

Він заявив, що саме це є однією з причин такої тривалої війни між Україною та Росією. "З одного боку вони кажуть, що ми є брати, але спаси Боже мати таких братів, які прийшли на нашу землю, забрали територію, вбивають наших людей, то що це за брати тоді?" – запевнив секретар РНБО.

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