6 років тому в Україні почалась війна і Петро Порошенко обіцяв, що АТО триватиме лише кілька годин, а в країни є мирний план. З часом стало зрозуміло, що все не так просто. Через 5 років Володимир Зеленський заявив, що треба "просто перестати стріляти", але цей план теж не спрацював.

То коли закінчиться війна на Донбасі та що чекає на Російську Федерацію в майбутньому – в інтерв'ю програмі "Є питання" на 24 каналі розповів голова Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Про війну на Донбасі

Як закінчити війну? Президент говорить про виконання мінських домовленостей, але паралельно вони не виконуються. Треба їх змінювати чи не треба? Поясніть, будь ласка, куди і як нам рухатись?

Спрощеної відповіді на таке складне питання не існує. Я б дуже хотів як людина, яка безпосередньо причетна до Луганська, щоб та війна, яку до нас приніс наш сусід, закінчилась. Я думаю, що це не тільки моє бажання, але й великої кількості людей, майже вся Україна має таке бажання. Розумієте, зробити це одним дзвінком чи якоюсь дією в сучасному світі – неможливо.

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Ми маємо дуже небезпечного сусіда, який все життя займається з'ясуванням стосунків зі своїми сусідами. Така в них технологічна модель для того, щоб тримати своє суспільство, і має бути обов'язково зовнішній ворог. Свого часу це були США, НАТО, грузини, а зараз це ми. І тому вважати, що є просте рішення у розв'язанні такого складного питання – це означає самих себе ставити в оману.

Але ми бачимо шлях, яким ми йдемо?

В нас є шлях, в нас є розуміння, в який спосіб нам дуже хотілось би закінчити цю війну, але є розуміння, що ми не можемо просто так взяти й не зважати на національні інтереси, щоб досягти хвилинної ситуації, яка б "сьогодні на сьогодні". Є ті речі, на які ми не можемо ніколи піти, суспільство не дасть піти на ці речі.



Олексій Данілов / Фото 24 каналу

Нещодавно "Голос" пропонував свій план "холодної деокупації" Донбасу та Криму. Вони вам його показували? Чи згідні ви з таким розвитком подій?

В нас є багато народних депутатів, кожен може мати свій план. Але треба розуміти, що кожен план має мати ще підкріплення. З одного боку ми розуміємо, з ким ми маємо закінчити війну – це Російська Федерація, а Володимир Путін – це людина, яка, скажімо так, може приймати ті чи інші рішення в Росії одноосібно. Звичайно, в нас є певні зобов'язання, є певне розуміння, але в мене є розуміння, що крім Володимира Путіна розмови по цих питаннях ми ні з ким так фундаментально не можемо вести. Є мінські умови і ми намагаємось робити все від нас залежне, щоб вони виконувались, але має це робити також інша сторона – Росія. Це відбувається не завжди, майже кожного дня ми маємо обстріли та ті події, які не мали б відбуватись за мінськими угодами.

Що передбачає план "холодної деокупації"?Його мета звільнити окуповані території України дипломатичним шляхом, а не військовим. Загалом в плані є 8 кроків на шляху до деокупації:

• довготривале припинення вогню;

• створення демілітаризованої зони і залучення міжнародної поліцейської місії;

• початок процесу роззброєння;

• створення передумов деокупації;

• запровадження міжнародних тимчасових адміністрацій і початок процесу деокупації;

• завершення процесу деокупації і початок реінтеграції;

Кількість разів, коли ми казали, що припиняємо стріляти, так зване перемир'я, то воно постійно порушується Росією і їхніми найманцями, які перебувають на території частини окупованих Донецької та Луганської областей.

Питання Криму є також на порядку денному, і ми чітко собі усвідомлюємо, якщо РФ каже, що давайте ми припиняємо війну, то ми не можемо сказати, що погодимось на те, що Крим є російський.

Вони таке говорять?

Ну, слухайте, а яке завдання РФ?

Ви більше маєте доступу до інформації...

В сучасному світі, якщо у вас є бажання, то ви можете отримати будь-яку інформацію. І сьогодні Росія заявляє, що Крим – це є російська територія і вони, коли сьогодні перебувають під санкціями ЄС та США, то в них головне завдання – щоб всі визнали, що вони є власниками кримського півострова. Це неможливо.

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Це один з варіантів, чому вони до цього часу продовжують цю війну. З одного боку вони кажуть, що ми є брати, але спаси Боже, мати таких братів, які прийшли на нашу землю, забрали територію, вбивають наших людей, то що це за брати тоді?

Згоден, і знову ж таки тут питання: ви кажете, що перемовини і домовленості – це єдиний шлях як закінчити війну, і це очевидно, насправді. Питання тільки в часі, коли це відбудеться? Паралельно з тим у 2014 році ви казали, що війна закінчиться тоді, коли розпадеться Росія. Ви змінили свою думку?

Ні, чому? Я свою думку не змінюю. Я собі чітко усвідомив, що в тому стані, в якому є РФ – це штучне утворення. Я не можу зрозуміти, яке відношення до РФ має Ічкерія – це що, Росія? Яке відношення до РФ мають інші народи?

Це штучне утворення, яке свого часу було зібрано так само під кулеметами. Ніхто там за власної волі туди не заходив, це збірна територія, яка рано чи пізно розвалиться.

Це абсолютно природна річ. Ми маємо так само розуміти, що це не станеться так швидко, як би нам цього хотілось, але те, що це буде за нашого життя – це 100%.

Про російських громадян у спецслужбах України

Тепер трохи ще про війну, тільки не про її кінець, а про її початок. Приблизно пів року тому ви казали, що через Єфремова і "Партію регіонів" у Луганську почалась війна. Але знову ж таки Єфремова не посадили з однієї причини – немає жодних ознак того, що він був причетний. Ніхто з журналістів не міг показати відео, де Єфремов говорить про "русскій мір". У вас є докази того, що це саме Єфремов?

Я хочу, щоб ви мали розуміння, що від приходу Віктора Федоровича на посаду президента все вище керівництво Міністерства оборони, СБУ, МВС та інших інституцій в нашій країні – це були громадяни РФ. Олександр Єфремов є одним із пішаків, якими користувалися та використовували на території Луганській області, і це був не лише Єфремов, їх там було багато. І це вже питання до нас, до суспільства – чому так сталось? Чому так сталось, що РФ на той час керувала повністю нашою країною?



Олександр Єфремов / Фото "Партії регіонів"

А що той Єфремов? Ви так кажете, ніби що був один Єфремов і все це сталось. А де була СБУ, яка мала на той час цим займатись? На той час її очолював також громадянин РФ – от про це треба казати.

Якщо ми вважаємо, що почистили все, що було – це велика помилка. Так, наша контррозвідка працює і ми дуже уважно за цим спостерігаємо. Ви бачите, що є результат. Однак це дуже складна і клопітка робота, нам ще працювати, працювати і працювати. Головне завдання РФ – доволі просте і зрозуміле – розбудова великої імперії, яка була раніше. Без України вони цього зробити не можуть. Їм потрібна Україна, Білорусь, Казахстан і все, що було в межах Радянського Союзу.

Ба більше, якщо хтось вважає, що Путін не зазіхатиме на країни Європейського Союзу – це теж помилка. Вони так само будуть зазіхати на країни Балтії, Польщу, Румунію, Угорщину.

Вони мають хитати Європу для того, щоб Євросоюз припинив існування. Це основне завдання, після якого буде, скажімо, велич Російської Федерації.



Данілов: "Росія хоче, щоб ЄС припинив своє існування" / Фото 24 каналу

Хочу поставити крапку в темі про Єфремова. Як ви думаєте, він повинен нести кримінальну відповідальність, є за що? Чи це виключно політична відповідальність?

Ви знову за цього Сашка бідного. Людина просиділа певний час. Якщо його не посадили – це питання не до мене. Це питання до наших правоохоронних органів – чому так сталося, що Олександр Єфремов не сидить. Коли будете брати інтерв’ю, то запитайте. Це Петра Олексійовича (Порошенка – 24 канал) кампанія, коли вони цим всім займалися, то мали б довести до якогось логічного процесу. Ви ж пам’ятаєте, скільки тоді в нас було "хайпу"? Скільки брали причетних нібито до крадіжок, які були пов’язані з оподаткуванням. Всі ці гелікоптери, люди… І де?

Це питання системи, яка сьогодні є. Побудована нова система, але вона також ще дає певні збої.

Про реформування СБУ

Ви маєте давній досвід спілкування з управлінням "К" в Луганську ще в 1990-х роках. Про це ви розповідали в одному з інтерв'ю – як на вас намагались "повісити" певні кримінальні справи. За вашими словами, це було політичне замовлення. Як ви думаєте, зараз управління "К" і СБУ потрібно реформувати? Служба безпеки займатиметься контррозвідкою – головним завданням, а не економікою?

Ви знаєте, що зараз у Верховній Раді є законопроєкт щодо СБУ. Саме законодавець вирішує, у який спосіб працюють інституції в нашій країні.

Довідка. Управління "К" – підрозділ СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Верховна Рада вже "завернула" перший законопроєкт.

У Раді дуже багато законопроєктів і не тільки щодо Служби безпеки. Є декілька законів щодо територіальної оборони й інших інституцій. Звичайно, кожна інституція повинна займатися власними повноваженнями, які записані у Конституції України.

Власне, і РНБО координує діяльність сектора безпеки й оборони. З главою СБУ ви консультуєтесь щодо питань, якою має бути СБУ у майбутньому?

У нас немає якихось мрій, ми займаємось тими складними питаннями, які є в нашій країні. Це і контррозвідка, і багато інших речей.

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Єдине, що я можу зауважити – в нас була велика помилка. У 1991 році ми цю інституцію не закрили, а забрали ті кадри, які були там у радянські часи. Саме тому багато людей, які були там агентурними співробітниками – їм було це неприємно. Я вважаю, що це була наша дуже велика помилка. Ми мали побудувати службу з нуля. Тоді дуже багато речей в нас відбувалися б по-іншому. Те, що було за часів Кучми, з майором Мельниченком, – це наслідки того, що ми тут залишили.

У вас і у вашої команди є зараз можливість це зробити...

Ми кажемо за те, що було у 1991 році. Зараз займаємось цим питанням. Ми зараз з Іваном Геннадієвичем (Бакановим – 24 канал) відпрацьовуємо дуже багато речей, які є в нашій країні. Я можу сказати, що роботи дуже багато. Російська Федерація не зупиняється ні на день, ні на годину, ні на хвилину для того, щоб досягти своєї мети.



Іван Баканов / Фото пресслужби СБУ

Тут і СБУ, і Міністерство оборони, і Служба зовнішньої розвідки, і розвідка Міністерства оборони – всі працюють над цим. Ми не можемо кожного дня це пускати в ефір і говорити, що відбувається. Однак повірте, 24 години на добу над цим працює велика кількість співробітників. Я дуже радий, що оце очищення, яке відбулось після 2014 року, дає свої плоди.

Про нове міністерство, ракетну програму та територіальну оборону – читайте незабаром в другій частині інтерв'ю з Олексієм Даніловим. Повну програму дивіться завтра о 20:00 на 24 каналі. Не пропустіть!