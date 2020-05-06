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      СБУ спіймала агента ФСБ: він збирав дані про розробку українських ракет – відео

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      СБУ затримала агента ФСБ Росії - відео затримання агента ФСБ
      Затримання силовиками СБУ спецагента ФСБ / СБУ

      Контррозвідка СБУ 6 травня затримала агента ФСБ Росії. Він намагався отримати таємну інформацію про перспективні військові розробки України в ракетобудівній галузі.

      Російського агента затримали під час спроби передачі в месенджері своїм кураторам в ФСБ секретної техдокументації щодо сучасного ракетного комплексу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

      Радимо ознайомитись Завербовані ФСБ: як Росія обирає шпигунів серед українців

      Що відомо про деталі співпраці агента з ФСБ Росії

      • В Службі безпеки встановили, що мовиться про жителя Луганщини, який за завданням російських спецслужб встановив контакти з військовослужбовцями ЗСУ в районі проведення ООС на Донбасі. Вони мали доступ до відповідної документації.
      • За передачу інформації, що цікавила Росію, агент запропонував військовим гроші, про що вони повідомили в СБУ.
      • За висновками експертів, інформація, яка мала потрапити до російської спецслужби, містить дані, що становлять держтаємницю України. Їх розголошення могло завдати істотної шкоди обороноздатності держави.
      • Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

      Дивіться відео затримання агента ФСБ РФ: 

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Збройні сили України Зброя Операція Об'єднаних сил ФСБ СБУ
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