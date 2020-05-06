СБУ спіймала агента ФСБ: він збирав дані про розробку українських ракет – відео
Контррозвідка СБУ 6 травня затримала агента ФСБ Росії. Він намагався отримати таємну інформацію про перспективні військові розробки України в ракетобудівній галузі.
Російського агента затримали під час спроби передачі в месенджері своїм кураторам в ФСБ секретної техдокументації щодо сучасного ракетного комплексу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Що відомо про деталі співпраці агента з ФСБ Росії
- В Службі безпеки встановили, що мовиться про жителя Луганщини, який за завданням російських спецслужб встановив контакти з військовослужбовцями ЗСУ в районі проведення ООС на Донбасі. Вони мали доступ до відповідної документації.
- За передачу інформації, що цікавила Росію, агент запропонував військовим гроші, про що вони повідомили в СБУ.
- За висновками експертів, інформація, яка мала потрапити до російської спецслужби, містить дані, що становлять держтаємницю України. Їх розголошення могло завдати істотної шкоди обороноздатності держави.
- Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Дивіться відео затримання агента ФСБ РФ:
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