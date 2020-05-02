Завербовані ФСБ: як Росія обирає шпигунів серед українців

ФСБ затримала українського прикордонника на адмінмежі з Кримом. Про це повідомили в СБУ. Молодшого сержанта Держприкордонслужби катували й силою примушували до співпраці з російськими спецслужбами. Їх цікавило як організовані бойові чергування українських прикордонників на адмінмежі з Кримом. Після катувань та допитів ФСБ доправило українського прикордонника на КПВВ Каланчак й відпустила.

Співпраця під тиском

Як російські спецслужби схиляють до співпраці та чому деякі українці добровільно починають працювати на ФСБ Росії. Журналісти програми "Крим.Реалії" розібралися в мотивах зрадників за власним бажанням та зрадників мимоволі.

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Кримчанин дав свідчення, що на території України збирав для ФСБ дані про українських військових та кримськотатарських активістів. Таких випадків особливо на адмінмежі з Кримом стало більше, наголошують в СБУ й попереджають, що державна зрада – це кримінальна стаття, якою передбачено до 15 років ув'язнення.

Державна зрада це одна із важких статей. Там передбачено досить таки тривалий термін покарання. Вже є реальні терміни ув’язнення. Це і 8, і 10, і 12 років за державну зраду,

– розповів експерт з питань безпеки Олег Слободян.

Російські прикордонники викрали чоловіка на кордоні з Росією. Його кілька тижнів насильно утримували в РФ, де застосовували фізичний та психологічний тиск. Українець розповів, що погодився на співпрацю з ФСБ під тортурами. Проте, коли повернувся до України – відмовився працювати на російські спецслужби. Він за власної ініціативи звернувся в СБУ та розповів про контакти зі спецслужбою країни-агресора.

Якщо завербований українець шпигував для російських спецслужб під примусом, шкодує про скоєне і не встиг завдати серйозних збитків державі, то його можуть помилувати.

Добровільна співпраця

За інформацією СБУ, інший українець добровільно почав шпигувати для росіян. Колишній прикордонник розповів, що погодився на співпрацю з ФСБ в обмін на посвідку проживання у Росії. Сумлінно виконував усе, чого від нього хотіли росіяни, доки його не затримали представники СБУ.

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Російська ФСБ полює на українських військових, правоохоронців та прикордонників. Усіх, хто може мати доступ до секретної інформації. Потенційних агентів видивляються просто на пунктах пропуску.

Дуже ретельно перевіряється мобільні телефони. Дивляться світлини, які зберігаються на телефоні, контактні дані, приватну інформацію,

– пояснив речник генерального штабу ЗСУ 2014 – 2018 років Владислав Селезньов.

Якщо об'єкт зацікавив, починають вербувати. Методи впливу на людину застосовують різні. "Когось залякують, когось купують, когось на компроматі беруть. Купити можна будь-яку людину. Будь-яку. Просто треба знати за що він продасться. Один продається за мільйони, інший – за життя своїх близьких", – заявив командир розвідроти 81 десантно-штурмової бригади 2014 –2015 років Олег Сільницький.

Якщо шантаж та психологічний тиск не мали результатів, тоді застосовують фізичні тортури.

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