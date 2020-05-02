Завербованные ФСБ: как Россия выбирает шпионов среди украинцев

ФСБ задержала украинского пограничника на админграницах с Крымом. Об этом сообщили в СБУ. Младшего сержанта Госпогранслужбы пытали и силой принуждали к сотрудничеству с российскими спецслужбами. Их интересовало как организованы боевые дежурства украинских пограничников на админграницах с Крымом. После пыток и допросов ФСБ доставило украинского пограничника на КПВВ Каланчак и отпустила.

Сотрудничество под давлением

Как российские спецслужбы склоняют к сотрудничеству и почему некоторые украинцы добровольно начинают работать на ФСБ России. Журналисты программы "Крым.Реалии" разобрались в мотивах предателей по собственному желанию и предателей невольно.

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Крымчанин дал показания, что на территории Украины собирал для ФСБ данные об украинских военных и крымскотатарских активистах. Таких случаев особенно на админграницах с Крымом стало больше, отмечают в СБУ и предупреждают, что государственная измена – это уголовная статья, предусматривающая до 15 лет заключения.

Государственная измена это одна из тяжелых статей. Там предусмотрен довольно длительный срок наказания. Уже есть реальные сроки заключения. Это и 8, и 10, и 12 лет за государственную измену,

– рассказал эксперт по вопросам безопасности Олег Слободян.

Российские пограничники похитили мужчину на границе с Россией. Его несколько недель насильно удерживали в РФ, где применяли физическое и психологическое давление. Украинец рассказал, что согласился на сотрудничество с ФСБ под пытками. Однако, когда вернулся в Украину – отказался работать на российские спецслужбы. Он по собственной инициативе обратился в СБУ и рассказал о контактах со спецслужбой страны-агрессора.

Если завербованный украинец шпионил для российских спецслужб под принуждением, сожалеет о содеянном и не успел нанести серьезный ущерб государству, то его могут помиловать.

Добровольное сотрудничество

По информации СБУ, другой украинец добровольно начал шпионить для россиян. Бывший пограничник рассказал, что согласился на сотрудничество с ФСБ в обмен на вид проживания в России. Добросовестно выполнял все, что от него хотели русские, пока его не задержали представители СБУ.

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Российская ФСБ охотится на украинских военных, правоохранителей и пограничников. Всех, кто может иметь доступ к секретной информации. Потенциальных агентов высматривают прямо на пунктах пропуска.

Очень тщательно проверяется мобильные телефоны. Смотрят фотографии, которые хранятся на телефоне, контактные данные, личную информацию,

– пояснил представитель генерального штаба ВСУ 2014 – 2018 лет Владислав Селезнев.

Если объект заинтересовал, начинают вербовать. Методы воздействия на человека применяют разные. "Кого-то пугают, кого-то покупают, кого-то компроматом берут. Купить можно любого человека. Любого. Просто надо знать, за что он продастся. Один продается за миллионы, другой – за жизнь своих близких", – заявил командир разведроты 81 десантно-штурмовой бригады 2014 – 2015 годов Олег Сильницкий.

Если шантаж и психологическое давление не имели результатов, тогда применяют физические пытки.

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